Украденное детство 16-летней экоактивистки и Украина как гарантия безопасности Европы: главные высказывания недели

Грета Тунберг. Фото: AFP

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Второй президент Украины Леонид Кучма рассказал о том, что он думает о новом парламенте, а госсекретарь США Майк Помпео пообещал Украине помощь Америки в борьбе с коррупцией. Читайте ТОП-5 главных цитат уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: Европа не будет в безопасности, пока в Украине война

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что пока идет война в Украине, мировое сообщество не может чувствовать себя в безопасности. Об этом он сказал во время общих прений на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которую украинский лидер прибыл 23 сентября.

"В мире, где мы живем, больше нет чужой войны. Никто не сможет чувствовать себя в безопасности, пока идет война в Украине, идет война в Европе. И фатальной может стать мысль, что вас все это не касается и никогда не коснется, нельзя мыслить о глобальном и закрывать глаза на детали. Потому что именно так закладывался фундамент для двух мировых войн. И ценой невнимательности, ценой молчания, бездеятельности или нежелания жертвовать своими амбициями в итоге стали десятки миллионов людских жертв", – сказал глава государства.

Зеленский напомнил, что Украина всегда демонстрировала миру желания обеспечивать мир цивилизованным путем и делала шаги на пути к международной безопасности. Он напомнил, как Украина отказалась от ядерного потенциала ради нового мира без оружия массового поражения.

Леонид Кучма: Сегодняшняя Верховная Рада — это не просто другой состав парламента, это другая реальность

Второй президент Украины когда-то "открыл" "Сегодня" — его фотография красовалась на первой полосе самого первого номера газеты, и согласился дать интервью в последний номер газеты, которая прекратила свой выход 27 сентября. Одной из главных тем беседы стали взаимоотношения второго президента с парламентом.

"Летом 2019 года доверие к парламенту составляло всего 4%, о чем заявил президент Зеленский. Далее, сплоченность предыдущего парламента составляла всего 11%, а принятие зарегистрированных законопроектов — всего 5%. И это уже у восьмого по счету парламента.

Сегодняшняя Верховная Рада — это не просто другой состав парламента. Это другая реальность. Мне, кто провел две каденции почти в постоянном соперничестве с Радой, это понятно больше, чем кому-либо другому... В самом факте однопартийного большинства есть и потенциал, и скрытые угрозы, но необходимость срочных мер настолько назрела, что нужно рисковать. Сегодня Рада работает беспрецедентно быстро и технологично. Какими будут результаты — увидим. Я верю, что парламент оправдает небывалое доверие народа. Потому что если не оправдает, то и разочарование будет небывалым" , — рассказал Леонид Кучма в эксклюзивном интервью "Сегодня".

Майк Помпео: США помогут Зеленскому положить конец коррупции в Украине

США намерены помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией. Об этом заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке госсекретарь США Майкл Помпео.

"Каждое из действий, предпринятых чиновниками Госдепартамента, было в полной мере приемлемым и соответствовало цели, которая поставлена перед нами. Мы старались использовать эту возможность, чтобы создать хорошие отношения между США и Украиной, использовать возможности, чтобы укрепить наши отношения, чтобы помочь положить конец коррупции в Украине. Надеюсь мы сможем помочь ему (Зеленскому. — Ред.) добиться этого", — сказал Помпео в ответ на вопрос, уверен ли он, что со стороны его подчиненных в Госдепартаменте не было никаких "ненадлежащих действий" в свете июльского телефонного разговора главы вашингтонской администрации Дональда Трампа с украинским коллегой.

Грета Тунберг: Вы украли мои мечты и мое детство

23 сентября в Нью-Йорке стартовал саммит Организации Объединенных Наций (ООН) по климату, в котором принимают участие представители 195 стран мира. Самое громкое заявление на саммите сделала шведская девочка Грета Тунберг, которая раскритиковала мировых лидеров.16-летняя шведка, которая прославилась своей общественной работой по борьбе с изменениями климата, еще в августе 2019 года пересекла на парусной яхте Атлантический океан, чтобы доплыть до Нью-Йорка и принять участие в саммите. Добравшись на место назначения, она высказала все, что думает об ООН и происходящем в мире.

"Все это неправильно. Я не должна быть здесь, мне следовало бы вернуться в школу. Своими пустыми речами вы украли мои мечты и мое детство. Начинается массовое вымирание, но все, о чем вы можете говорить, – это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете! В течение 30 лет наука предельно ясно указывала на опасность глобального потепления. Вы говорите, что понимаете, насколько серьезна проблема. Но я отказываюсь верить в это: если бы вы все понимали и продолжали бездействовать, это было бы злодеянием. Популярное предложение вдвое снизить вредные выбросы в атмосферу за 10 лет даст нам 50-процентную вероятность того, что температура на планете вырастет менее чем на полтора градуса Цельсия (до конца XXI века). Может быть, вас устраивают 50%. Но этот прогноз рассчитан на то, что мое поколение и поколение моих детей очистят воздух от сотен миллиардов тонн вашего углекислого газа с помощью технологий, которые едва существуют. 50-процентный риск нас не устраивает – ведь именно нам придется иметь дело с последствиями", – заявила 16-летняя активистка.

Александр Лукашенко: Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу между Украиной и Россией, которую не контролируют власти Украины – мы ее закроем

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Донбасс должен вернуться в Украину и что Украина должна быть единой и неделимой. Поэтому снова поступил вариант с белорусскими миротворцами.

"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема – ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон. Мы будем вести себя на границе так, как договорятся две страны – Украина и Россия," — заявил белорусский лидер.

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