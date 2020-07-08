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Украина может получить от США на 25 млн долларов больше помощи

8 июля, 04:41

Елена Вус Елена Вус

Документу еще предстоит пройти сложный процесс рассмотрения

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект бюджета на оборонные нужды, где увеличил до 275 млн долларов помощь в сфере безопасности для Украины в 2021 финансовом году, что на 25 млн долларов больше по сравнению с запросом и на 100 млн долларов больше, чем в 2020 финансовом году.

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Об этом говорится на официальном сайте комитета по ассигнованию.

Кроме того, в документе содержится требование к министру обороны США информировать Конгресс о любых неоправданных проволочках с выделением этих средств.

Между тем, документу еще предстоит пройти сложный процесс рассмотрения и утверждения в Палате представителей и в американском Сенате. Только после этого проект бюджета поступит на подпись президенту Соединенных Штатов.

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Напомним, в минувшем году Палата представителей Конгресса США приняла закон о выделение Украине на военную помощь 250 миллионов долларов.

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В свою очередь, президент США Дональд Трамп в новогоднюю ночь призвал лидеров Германии и Франции усилить помощь Украине.

Видео: Reuters

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