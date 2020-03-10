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Стало известно о состоянии 49 украинцев на "коронавирусном" корабле в США

10 марта, 16:00

Станислав Кожемякин

49 граждан ждут две недели карантина перед отправкой домой

Около полусотни украинских граждан, которые оказались на борту круизного лайнера Grand Princess, где подтвердили более двух десятков случаев инфицирования коронавирусом, отправились в карантин.

Об этом 10 марта сообщил на брифинге Министерства здравоохранения Украины главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, отметив, что на обсервацию отправили 49 украинских граждан.

"Есть украинцы, которые находятся в карантине, потому, что они вступали в контакт с человеком [с подозрением] на коронавирусную инфекцию. В основном это люди, которые были на лайнере у берегов Калифорнии. Около 49 украинцев сейчас находятся на карантине", – сказал Ляшко.

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В свою очередь, директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии "Украинской правде" уточнил, что украинцы на борту Grand Princess не жалуются на условия, ни у кого нет симптомов заражения коронавирусом.

Круизный лайнер Grand Princess, на борту которого находятся более 3,5 тыс. человек, 7 марта вернулся в Калифорнию из двухнедельного путешествия на Гавайи. Однако у 21 человека, 19 из которых были членами экипажа, обнаружили коронавирус.

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Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

Судно было изолировано у берегов Калифорнии, пока пассажирам не было разрешено сойти в городе Окленд 9 и 10 марта. Как пишет The Washington Post, американских граждан доставят для 14-дневного карантина на военные базы США в штатах в Калифорния, Техас и Джорджия. В то же время члены экипажа проведут карантин на корабле.

Иностранцы, в том числе и граждане Украины, также будут находиться на этом судне до момента решения вопроса их возвращения домой.

Эта ситуация перекликается с круизным лайнером Diamond Princess в японской Йокогаме, на борту которого более 700 человек, включая четырех украинцев, заразились коронавирусной инфекцией.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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