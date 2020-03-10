Стало известно о состоянии 49 украинцев на "коронавирусном" корабле в США

Около полусотни украинских граждан, которые оказались на борту круизного лайнера Grand Princess, где подтвердили более двух десятков случаев инфицирования коронавирусом, отправились в карантин.

Об этом 10 марта сообщил на брифинге Министерства здравоохранения Украины главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, отметив, что на обсервацию отправили 49 украинских граждан.

"Есть украинцы, которые находятся в карантине, потому, что они вступали в контакт с человеком [с подозрением] на коронавирусную инфекцию. В основном это люди, которые были на лайнере у берегов Калифорнии. Около 49 украинцев сейчас находятся на карантине", – сказал Ляшко.

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В свою очередь, директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии "Украинской правде" уточнил, что украинцы на борту Grand Princess не жалуются на условия, ни у кого нет симптомов заражения коронавирусом.

Круизный лайнер Grand Princess, на борту которого находятся более 3,5 тыс. человек, 7 марта вернулся в Калифорнию из двухнедельного путешествия на Гавайи. Однако у 21 человека, 19 из которых были членами экипажа, обнаружили коронавирус.

Судно было изолировано у берегов Калифорнии, пока пассажирам не было разрешено сойти в городе Окленд 9 и 10 марта. Как пишет The Washington Post, американских граждан доставят для 14-дневного карантина на военные базы США в штатах в Калифорния, Техас и Джорджия. В то же время члены экипажа проведут карантин на корабле.

Иностранцы, в том числе и граждане Украины, также будут находиться на этом судне до момента решения вопроса их возвращения домой.

Эта ситуация перекликается с круизным лайнером Diamond Princess в японской Йокогаме, на борту которого более 700 человек, включая четырех украинцев, заразились коронавирусной инфекцией.

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