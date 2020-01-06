Украинцы и белорусы защитили миллионы ценой своей жизни – главный актер сериала "Чернобыль"

«Чернобыль» посвящен отваге и жертвенности украинцев и белорусов

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5 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Золотой глобус 2020". Сериал "Чернобыль" стал лучшим мини-сериалом. Статуэтку за роль лучшего актера второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме получил Стеллан Скарсгард, который сыграл в сериале "Чернобыль".

Во время вручения еще один актер из сериала "Чернобыль" Джаред Гаррис выступил с речью:

"Спасибо Вильнюсу и Киеву за гостеприимство. Спасибо командам Украины, Литвы, Швеции, Франции, Англии. Крейг, ты задал вопрос "Какова цена лжи?". С каждым днем этот вопрос становится все более актуальным.

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Украинцы и белорусы, которые стали жертвами катастрофы, защитили миллионы людей от худших последствий ценой собственной жизни. "Чернобыль" посвящен этой отваге и жертвенности".

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Напомним, что после выхода сериала о катастрофе в Чернобыльской зоне установили туристический рекорд.

Недавно мы писали о том, что впервые в истории в Чернобыле для туристов хотят организовывать экскурсии на воздушных шарах. Также есть намерения развивать инфраструктуру в прилегающих к зоне отчуждения населенных пунктах. Например, обсуждается вопрос обустройства в Иванкове Киевской области дополнительной гостиницы.

Специально для туристов ученые разработали специальный путеводитель:

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