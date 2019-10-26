Украинцы примут участие в марафоне морской пехоты в США

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Украинская команда ветеранов АТО прилетела в Вашингтон для участия в марафоне морской пехоты США. Состязание состоится в 44 раз в воскресенье, 27 октября.

Среди десяти украинских участников от Украины впервые будет бежать девушка с протезом ноги. Несмотря на серьезные травмы, участники марафона доказывают – их не сломать.

Корреспонденты "Сегодня" стали свидетелями, как команду встречали в аэропорту Вашингтона. Сюда с украинскими флагами и желто-голубыми хризантемами, приехали представители украинской диаспоры.

Один из участников марафона – "киборг" Александр Терещенко, воевавший за Донецкий аэропорт в составе 79-й аэромобильной бригады.

В октябре 2014 года во время боя он спас жизнь товарищей, отбросив гранату. Потерял обе руки, травмировал глаз, но духом не пал. Вместо любимого баскетбола и тенниса, которым больше заниматься не мог, начал бегать: три раза в неделю по шесть километров.

"Когда есть такие тяжелые ранения, есть два пути: либо замкнуться в своих травмах, обидеться на весь мир, или чем-то компенсировать – работой, спортом. Хочу эти десять километров пробежать. И показать пример более молодым ребятам с травмами", – говорит ветеран АТО, участник Марафона морской пехоты США Александр Терещенко.

Украинская команда участвует в марафоне в четвертый раз, но девушка среди участников впервые. Это – Ольга Бенда, которая пошла на фронт добровольцем.

Весной 2017 года боевики обстреляли позиции наших военных в Авдеевке. Осколок снаряда раздробил Ольге ногу до колена, пришлось ампутировать. Но посттравматическую депрессию девушка победила благодаря спорту. В прошлом году приняла участие в Играх непокоренных в Сиднее, теперь приехала в Вашингтон – бежать 10 километров.

"Для меня было важным научиться делать все то, что я делала до ранения, и делать все то же с протезом. Учиться бегать, плавать, кататься на роликах, активно жить, ни в чем себя не ограничивать", – объяснила Ольга Бенда.

Марафон морской пехоты – самый масштабный забег военных не только в США, но и во всем мире. Ежегодно в нем участвуют более 30 тысяч ветеранов из 60 стран мира. От Украины на этот раз прилетели десять участников.

Вадим Свириденко – единственный из команды с протезами рук и ног. Бежать будет уже в четвертый раз. Ранения получил в боях под Дебальцево, пережил плен. В Вашингтон прилетел не за победой, а чтобы почтить всех военных и ветеранов.

"Эти люди, которые преодолевают эти дистанции – это героические люди. Потому что они сначала защищали нашу страну там, на востоке. А сейчас защищают на спортивных площадках и показывают, насколько наша страна сильна, насколько у нее сильные ветераны", – говорит ветеран АТО, участник марафона морской пехоты США Вадим Свириденко.

В это воскресенье участники будут бежать дистанции на 10 и 42 километра. Призов на финише не будет. Все марафонцы и так уже победители.

Напомним, в прошлом году украинские бойцы завоевали десять медалей на Марафоне морской пехоты в США. Тогда от Украины всего в мероприятии принимали участие 10 человек, шестеро из них выступали на дистанции в 10 километров, остальные бежали 42, а еще один преодолел расстояние на ручном велосипеде.

А тем временем в Австралии украинская сборная из ветеранов войны на Донбассе продолжает завоевывать медали на "Играх непокоренных". Сейчас у наших героев уже более 10 наград разного достоинства.

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