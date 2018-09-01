Украинцы рассказали, как отсудить в США миллионы за моральный ущерб

Сегодня, 05:20

Украинцы делятся своими историями о практике судиться в Америке за миллионные возмещения 


Крупные суммы, которые отсуживают в США в качестве компенсации за моральные и физические страдания нынче не редкость.

В прошлом году на весь прогремела история о Генри Уокере, который отсудил у сети Walmart 7,5 млн долларов за бедро, которое он сломал в одном из супермаркетов – парень тянулся за арбузом и упал, зацепившись ногой за поддон. В результате он сломал бедро и успешно выиграл суд.

Так и Элеонора Недовесова сумела доказать в суде неправоту водителя, который в прошлом году врезался в ее машину. В результате случившегося ее автомобиль превратился в металлолом, а сама девушка полгода лечила спину.

"Он въехал мне в правый бок и полностью разбил стекло. С другой стороны стекло тоже разбилось, потому что я въехала уже в другую машину. Я проснулась и поняла, что я просто не могу встать с кровати. Вообще никак. Я встала сначала, потом присела. Пришлось звонить другу, чтобы он приехал и поднял меня. Я очень нервничала и не могла прийти в себя после этого инцидента. Я даже не могла сесть опять за руль около полугода, мне было страшно", – говорит она.

Однако в итоге Элеонора отсудила у виновника аварии компенсацию за лечение около 4 тыс долларов, а также за нетрудоспособность на время восстановления после случившегося. Кроме того, еще 2 тыс ей выплатили в качестве моральной компенсации.

Юрист Измаил Шахтахтинский утверждает, что это не предел. В ходе одного иска, с которым он работал, две девушки подали в суд на владельца арендованной ими квартиры – мужчина несколько лет следил за ними через камеры. В результате они потребовали возместить им 20-30 тыс за аренду жилья, расходы на психолога и 371 тыс морального ущерба.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как получить компенсацию туристу, если самолет опоздал или вовсе не вылетел.

Также мы рассказывали, кто можно ли получить компенсацию за моральный и материальный ущерб и кто должен ее выплачивать.

Кроме того, мы сообщали и том, как сложно в Украине получить компенсацию за испорченный отпуск.
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Источник:

"Сегодня"

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