Украинцы в Чикаго рассказали, как переживают арктический холод

В Чикаго температура на минувшей неделе упала ниже минус 20 градусов Цельсия

Фото: Getty Images

Украинцы в Чикаго рассказали, как переживают арктический холод //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/60c/078/5c560c0784306.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/60c/078/5c560c0784306.jpg 2019-02-03T21:44:00+02:00 США В Чикаго температура на минувшей неделе упала ниже минус 20 градусов Цельсия

Полярный вихрь принес опасный, рекордный холод на восток Соединенных Штатов, где из-за аномальных морозов отменили тысячи авиарейсов. В Чикаго температура на минувшей неделе упала ниже минус 20 градусов Цельсия. Порывы холодного ветра сделали ситуацию еще более угрожающей, передает "Голос Америки".

Студентка Мария Гадиняк рассказала, что обучение в ее колледже приостановили. Девушка поделилась, что готовилась к непогоде не так физически, как морально.

"Пугают числа, которые видишь на мобильном приложении о погоде, или дисплее автомобиля: -22 ° C. Безусловно, на улице ощущается низкая температура: морозный воздух щиплет кожу лица, и при первом вдохе хочется поскорее в помещение, где тепло. К счастью, не приходится много ходить – автомобиль всегда в помощь", – рассказала она.

Единственная проблема, с которой столкнулась Мария, было то, что некоторые автозаправочные станции не работали.

Михаил Данилишин остался во вторник дома, поскольку на работе не работали и детсад, куда ходит его трехлетний сын, закрыли. Тем не менее Михаил выходил на улицу и даже планировал позже взять ребенка на прогулку.

"Чувствуется конечно, что холодный воздух, ты вдыхаешь, он такой морозный, – рассказал мужчина. – Но не чувствуется минус 46 или минус 50, как говорили. Мороз ощущается только тогда, когда есть порывы ветра", – поделился он.

По словам Михаила, на дорогах продолжают ездить автомобили и автобусы, работают службы пассажирских перевозок.

Михаил с женой особо не готовились к ненастью, зато Светлана Иванишин-Угрина подошла к вопросу серьезно и выполнила указания руководителей ассоциации домовладельцев.

"Я пустила из каждого крана маленькую струйку воды – это предотвращает замерзание воды в трубах и, как следствие, повреждение труб", – рассказала она.

София М. Георгиев воспользовалась возможностью работать из дома, потому самым большим страхом, по ее словам, является то, что автомобиль может остановиться где-то посреди дороги. Однако женщина все равно была вынуждена выйти на улицу, чтобы выгулять свою собаку:

"Я вышла с собакой на улицу, подготовившись к гораздо худшему. Единственное – мне показалось, не хватало воздуха: он был разрежен. Накануне говорили, что надо дышать не напрямую воздухом, а пользоваться шарфами", – поделидась женщина.

Собака породы пекинес, по словам Софии, также быстро замерзла, несмотря на шерсть.

Остался работать из дома и Юлиан Гайда, продюсер "Общественного радио Чикаго", поскольку здание, где размещены студии, закрыли. Мужчина признался, что на улицу не выходил и не планирует выходить, однако из-за холода особо не переживает:

"Думаю, жители Чикаго привыкли к этому. Может, не к такой экстремальной температуре, но мы знаем, что хотя бы основные магазины будут открыты, что за день-два мы уже сможем вернуться к нормальной жизни", – говорит он.

К непогоде Юлиан с невестой особо не готовились, но в определенный момент заметили, что в доме образуется лед вокруг окон и начали накрывать их полотенцами.

Инна Харченко, которая работает на производственной фабрике специалистом по управлению персоналом, рассказала, что государственные учреждения закрыты, но частные работают в нормальном режиме.

"Мне трудно сказать, насколько ощущается мороз, я на улице провожу минимум времени. У меня заняло 30 секунд, чтобы пройтись от автомобиля до офиса. Снег под ногами очень скрипит, а следовательно, мороз сильный", – говорит она.

Инна с мужем к непогоде также не готовились, только волновались, чтобы не остаться без отопления, поскольку ночью во многих районах пригорода Чикаго на некоторое время исчезло электроснабжение.

Напомним, по последним данным, из-за аномальных морозов в США уже погиб 21 человек, только в Чикаго зафиксировано девять смертей. На Среднем Западе зафиксированы рекордно низкие температуры, которые превратили эти регионы в почти что арктическую зону. От морозов сильнее всего пострадали штаты Северная Дакота, Висконсин, Айова, Миннесота, Мичиган и Иллинойс.

В Чикаго температура воздуха достигла рекордно низкой отметки в -33 градуса: побит температурный рекорд 1966 года. С учетом сильного ветра, температура ощущается как -47 градусов Цельсия.

Четверг, 31 января, был объявлен нерабочим днем в Чикаго из-за возникших перебоев с электричеством и водоснабжением, отменено более тысячи авиарейсов в следствии проблем с транспортом. Аномальные холода стали причиной поджога железнодорожных рельсов, чтоб по ним могли ходит поезда. От сильного холода металл сжимается, из-за чего рельсы отделяются друг от друга: огонь же разогревает их до такого состояния, что они снова соединяются.

Далее циклон продолжил свое движение в сторону востока, тем же вечером в Западном Нью-Йорке выпало больше 50 см снега.

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