Украинцы в Вашингтоне готовятся к голосованию

Чтобы подать документы, местные украинцы даже отпрашиваются с работы

Украинцы в Вашингтоне готовятся к голосованию 2019-03-27T01:20:00+02:00 США Чтобы подать документы, местные украинцы даже отпрашиваются с работы

До выборов президента остается четыре дня. Журналисты "Сегодня" покажут, как 31 марта украинцы будут голосовать и в Украине, и за ее пределами.

Всего в Соединенных Штатах будет работать четыре участка: один в Вашингтоне, а остальные в Нью-Йорке, Чикаго и Сан Франциско.

Кстати, участок в Сан-Франциско закрывается последним в мире. И кто знает, возможно, именно выбор украинцев из Америки изменит общий результат волеизъявления. Ведь важен каждый голос.

"Сейчас фактически очень отслеживаем повышенное такое внимание и заинтересованность наших граждан в участии в голосовании. Очевидно, что внимание к Украине тех людей, которые здесь проживают, к своей Родине, начинает расти", – говорит Юрий Токар руководитель консульского отдела Посольства Украины в США.

Чтобы подать документы, местные украинцы даже отпрашиваются с работы. Именно так сделала Маргарита. Рассказала: так и сказала шефу: "если американцы имеют такое право, то и я должна иметь" Она уже 6 лет проживает в США, замужем за американцем, но свой украинский паспорт не меняла и каждый раз голосует.

"Считаю это свои долгом. Иногда даже один или несколько голосов действительно влияют на судьбу страны и даже от сюда это очень важно", – делится она.

В независимости о того, каким будет выбор украинцев, США его признают и поддержат в этом единодушно – уверяют американские политики и политологи. Говорят, неважно, кто станет следующим президентом Украины, а важно, что он будет делать для страны. И здесь нельзя свернуть с пути реформ.

Ну что же, ждем день выборов. Осталось всего 4 дня. Это время журналисты потратят на то, чтобы собрать эксклюзивную информацию.

В целом "Сегодня" подготовили немало сюрпризов. К примеру, в Вашингтоне, "Сегодня" развернут студию на высоте птичьего полета и покажут просто сказочный вид на город и Белый дом.

Ранее мы сообщали, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

В то же время в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

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