Ажиотаж на марихуану и маски на вес золота: украинки рассказали, как переживают пандемию COVID-19 в мегаполисах США

Пандемия COVID-19 захватила весь мир, но больше всего она разбушевалась в США. По данным университета Джонса Хопкинса, в Штатах коронавирус подтвердился у 529 тысяч человек, из которых более 20 тысяч скончались.

Как живут американцы во время эпидемии – в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" рассказали украинки, которые долгое время живут в американских мегаполисах: Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Уроженка Александрии Кировоградской области Мария уже шесть лет живет в Нью-Йорке.

- Как изменилась жизнь в Нью-Йорке, когда пандемия начала захватывать Штаты? Был ли введен карантин?

- Карантин есть, он до 30 апреля. Магазины и развлечения закрыты, детские площадки обтянуты желтой лентой. Люди сидят дома, поэтому удивительно много паркинга (мест для паркинга, – Ред.) на улице.

- Есть ли сейчас свободный доступ к продуктам, их достаточно в магазинах?

- Все есть – нужные продукты и медикаменты.

- А что насчет медицинских масок и других средств индивидуальной защиты?

- Маски и санитайзер – это фантастика. Я заказала маски в интернет-магазине, 8 долларов за штуку. Жду их уже неделю. В целом все неплохо, но грустно очень.

- Как работает в городе общественный транспорт? Есть ли какие-то изменения?

- Транспорт не отменили, но расписание, конечно, изменили. Хотя, все равно, работает, людей немного. В городе, в котором живут почти 10 миллионов человек, в метро сидят 6 пассажиров. Как-то непривычно, но это даже плюс. Как пример: 7 утра в четверг, рабочий день, а ж/д-станция пустая, в вагоне аж два человека и я.

- Ощущаете какой-то дискомфорт после введения карантина?

- В целом все нормально. Работаю пока из дома, иногда выезжаю на работу. Наибольшее неудобство – отсутствие возможности работать нормально в полную силу и, конечно же, развлечения детские. Как развлекать детей, если даже качели закрыты?

- Что делает власть, чтобы не допустить распространения инфекции?

- Пропаганда сидения дома очень большая, везде такая реклама. Даже когда едешь по трассе, стоят баннеры "Просто сидите дома".

- Что вообще говорят о темпах распространения вируса? Когда пандемия пойдет на спад?

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- Говорят, что пик ожидают через неделю. Поэтому настоятельно просят обезопаситься. А вообще новости стараюсь не смотреть, так как только в депрессию вгоняет. Как скажут выходить на улицу и на работу – пойдем.

- Не возникало мысли вернуться в Украину и переждать там эпидемию?

- Мое личное мнение, что вся эта эвакуация была неправильным решением, таким образом вирус мигрировал по всем странам. Нужно было изначально закрыть все границы и переждать так. Возвращение людей из Китая, которые точно были переносчиками вируса, было ошибкой. Но , опять же, – это мое мнение.

- Лично вы не боитесь заразиться?

- Я заразу не боюсь, все равно все переболеем, в разных формах. Я направила действия на поддержку иммунитета.

Видео: Сегодня

Украинка Анна Антонова тоже родом из Александрии Кировоградской области. Девушка уже 10 лет живет в Лос-Анджелесе. Сейчас ситуация в городе и в стране, по ее словам, сложная.

- Как изменилась жизнь в Лос-Анджелесе, когда пандемия пробралась в город?

- У нас сначала ввели "social distancing" и прекратили авиасообщение. Как только это сделали – начался бардак. В магазинах продуктов не было, а за туалетной бумагой с четырех утра люди очередь занимали. Такого я ни разу не видела за 10 лет жизни в США. Начался ажиотаж на марихуану, оружие и продукты.

Такая очередь во все оружейные была, потому что люди боятся мародерства. Зарплату не платят многим, доходов нет. Вот люди и скупают оружие, чтобы если что, то можно было защититься. Я первый раз видела такую очередь. Это продолжалось, пока магазинам не пришло распоряжение властей, и они начали всех по записи принимать. Сейчас там все по записи и только один клиент в магазине.

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- Есть ли сейчас свободный доступ к продуктам, их достаточно в магазинах?

- Трамп выступил 12 марта, тогда США закрыли для европейцев. После его речи все побежали в магазины.

На сегодняшний день с продуктами более или менее нормально. Продукты есть, но не изобилие, и выбор поменьше. Санитайзеров и туалетной бумаги нет.

- Есть ли в аптеках медицинские маски и другие средства защиты?

- Масок нет в продаже, на EBay они есть, но очень дорогие. Но нам говорят, что маски помогают мало, поэтому их носить не обязательно.

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- Что делает власть, чтобы не допустить распространения инфекции?

- Каждый день по телевизору выступает губернатор Калифорнии и отдельно мэр Лос-Анджелеса и говорит, какие меры предпринимаются, что меняется. Ежедневный брифинг. Администрация Трампа, в свою очередь, рассылает брошюрки о том, как не заболеть, а если заболел – что делать.

- Помогают ли местные власти людям, потерявшим работу из-за карантина и бездомным?

- Власти просят большой бизнес помогать, кто чем может. Благотворительный счет открыли. У нас бездомных очень много, их кормят. А также есть места, где кормят бесплатно людей, которые потеряли работу на этот период.

Не работает очень много людей. У многих нет денег на жизнь, некоторые живут на сбережения. Многие оформляют пособие по безработице. Также власти остановили плату за аренду квартиры. У нас есть 12 месяцев после этого, чтоб оплатить. Никто никого на улицу сейчас выгнать не может за несвоевременную оплату.

Конгресс и Палата представителей приняли закон и выделили 3 триллиона долларов на поднятие экономики США после коронавируса. По этому закону, каждому американцу, который исправно платит налоги, полагается по 1200 долларов на взрослого и 500 долларов на ребенка. Но и этого совсем недостаточно. Это одноразовая выплата, а мы не знаем, как надолго это затянется.

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- Что вообще говорят о темпах распространения вируса? Когда все пойдет на спад?

- Ожидают, что пик будет в ближайшие дни. Поэтому в Лос-Анджелес прибыл военный медкорабль с тысячей кроватей, на случай, если госпитали будут забиты. Еще один корабль отправили в Нью-Йорк.

- Как Вы живете во время карантина? Ощущаете какой-то дискомфорт?

- В магазин и в аптеку мы ходим. Если очень хочется, то можно погулять, но дистанция почти два метра между людьми. Некоторые рестораны и кофейни открыты на вынос только, а в основном – все закрыты. На прошлой неделе закрыли пляжи все, потому что сильно много людей хотели дышать свежим воздухом там.

- Видите ли вы что-то позитивное во введении карантина в городе?

- На улице людей очень мало. Пробок нет вообще. Лос-Анджелес на третьем месте после Нью-Йорка по пробкам. Но сейчас их нет совсем. То расстояние, которое раньше я проезжала за 40 мин, сейчас можно проехать за 10.

- Не возникало мысли вернуться в Украину и переждать там эпидемию?

- Если бы у меня был билет, когда еще было авиасообщение между странами, я бы однозначно прилетела в Украину. Учитывая число зараженных в Украине, в Александрии на большом участке земли и свежем воздухе отсиживать карантин все же приятней. А вот в Лос-Анджелесе, с его числом зараженных, сидеть сутками в двухкомнатной квартире без балкона, да еще и с 1,5-годовалым ребенком – нелегко. Эвакуацию я не рассматриваю совсем. Зачем нагружать страну? Зачем создавать тысячные очереди на границе и подвергать опасности себя и других украинцев? Мы же по определенным причинам уехали из Украины, так давайте и сидеть там, куда мы иммигрировали. Тем более, Америка все же больше подготовлена к этой пандемии, чем Украина.

- Вы не боитесь заразиться?

- Мы предпринимаем все меры предосторожности, чтоб не заразиться, так как болеть никому не хочется. Власти говорят, эпидемия должна пойти на спад аж в июне-июле. До конца апреля – жесткий карантин, а там они пересмотрят этот вопрос и, возможно, продлят ограничения.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что из-за распространения коронавируса американские власти почти полностью исчерпали запасы средств личной защиты.

Также мы писали, что в Нью-Йорке начали тестировать разработанное американскими учеными лекарство от коронавируса.

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