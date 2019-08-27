Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,06
27,73

Украинские моряки стали заложниками очередного решения Трампа

27 августа, 13:52

Белый дом не дает иранскому танкеру с гражданами Украины в экипаже причалить ни в одном порту

Если Греция позволит причалить у себя танкеру иранскому Adrian Darya 1 (ранее — Grace 1), который ранее был задержан ВМС Великобритании на Гибралтаре, США введут санкции против Афин.

Напомним, в экипаже судна находятся не только иранцы, но и украинцы. Военно-морские силы США обвинили команду танкера в отмывании денег и поддержке Корпуса стражей Исламской революции (иранского спецназа) – организации, которую Вашингтон внес в список террористических.

Реклама

Моряки скитаются по Средиземному морю с июля, когда их танкер был задержан морской охраной Великобритании по запросу США. Тогда экипаж обвинили в незаконной перевозке нефти в Сирию, но позже британские власти обвинения опровергли и отпустили судно.

США выразили сожаления, что Grace 1 разрешили покинуть акваторию Гибралтара, но уже через день повторно задержали судно.

В тренде
Оккупанты на Донбассе проводят "ротацию": бывших зэков оставят на передовой

Известно, что танкер ежедневно меняет маршрут и не может причалить ни к одному порту.

26 августа иранские власти объявили, что нефть, которая была на борту судна, уже успели продать за 130 млн долларов неизвестному покупателю. Однако американцы блокируют ее разгрузку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Греция Иран танкер санкции украинцы за границей судно Гибралтар

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США женщина до родов не знала, что беременна тройней
В США женщина до родов не знала, что беременна тройнейСША
"Под гарантии суверенитета Украина сдала огромный ядерный потенциал": интервью с Леонидом КравчукомПолитика
Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видео
Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видеоFun
Мы боимся разозлить ООН: Кравчук рассказал, как заставить Запад защитить Украину
Мы боимся разозлить ООН: Кравчук рассказал, как заставить Запад защитить УкраинуПолитика
Юзеры смогут контролировать поступление в Facebook информации о них с других сайтов
Юзеры смогут контролировать поступление в Facebook информации о них с других сайтовСША
В Facebook активно ведут торговлю оружием – СМИ
В Facebook активно ведут торговлю оружием – СМИСША

Новости партнеров

Loading...