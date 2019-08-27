Украинские моряки стали заложниками очередного решения Трампа

Белый дом не дает иранскому танкеру с гражданами Украины в экипаже причалить ни в одном порту

Если Греция позволит причалить у себя танкеру иранскому Adrian Darya 1 (ранее — Grace 1), который ранее был задержан ВМС Великобритании на Гибралтаре, США введут санкции против Афин.

Напомним, в экипаже судна находятся не только иранцы, но и украинцы. Военно-морские силы США обвинили команду танкера в отмывании денег и поддержке Корпуса стражей Исламской революции (иранского спецназа) – организации, которую Вашингтон внес в список террористических.

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Моряки скитаются по Средиземному морю с июля, когда их танкер был задержан морской охраной Великобритании по запросу США. Тогда экипаж обвинили в незаконной перевозке нефти в Сирию, но позже британские власти обвинения опровергли и отпустили судно.

США выразили сожаления, что Grace 1 разрешили покинуть акваторию Гибралтара, но уже через день повторно задержали судно.

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Известно, что танкер ежедневно меняет маршрут и не может причалить ни к одному порту.

26 августа иранские власти объявили, что нефть, которая была на борту судна, уже успели продать за 130 млн долларов неизвестному покупателю. Однако американцы блокируют ее разгрузку.

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