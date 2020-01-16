Украинский вопрос: стало известно, о чем могут поговорить Путин и Трамп

Путин почти "догнал" Трампа в росте / Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп может поднять вопрос о хакерской атаке на украинскую компанию Burisma, в которой подозревают связанных с Россией хакеров, в следующем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила журналистам старший советник главы вашингтонской администрации Келлиэнн Конуэй.

"Конечно, возможно, он сделает это", — ответила Конуэй на вопрос одного из журналистов.

Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что национальная полиция страны возбудила дело о возможных хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний, в том числе Burisma и студии "Квартал 95", после того, как стало известно об изучении этих данных американской разведкой. В рамках дела правоохранители обратились в Федеральное бюро расследований США с просьбой оказать содействие в предоставлении соответствующей информации, опубликованной в американских СМИ, а также инициирует создание совместной международной следственной группы с участием ФБР.

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В МВД напомнили, что "недавно ряд американских СМИ, в частности The New York Times, распространили информацию о хакерской атаке на сайты нескольких украинских компаний, в частности Burisma и студии "Квартал 95", для похищения персональных данных сотрудников и завладения электронными письмами руководителей компаний", добавив, что в публикациях "отмечается, что хакерская атака, вероятно, совершена спецслужбами РФ". По оценке источников The New York Times, время атак и их масштаб указывают, что в конечном счете хакеры пытались добыть информацию, потенциально способную навредить бывшему вице-президенту США и участнику избирательной кампании на высший пост страны Джозефу Байдену, а также его сыну Хантеру, который входил в руководство Burisma.

Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на координатора аппарата директора Национальной разведки США по обеспечению безопасности выборов в стране Шелби Пирсон сообщило, что американские разведывательные службы изучают данные, указывающие на попытку связанных с Россией хакеров атаковать серверы украинской Burisma.

Напомним, что с Burisma Holdings связан громкий скандал в США – во время телефонного разговора со своим украинским коллегой президент США Дональд Трамп открыто требовал возобновить расследование в отношении сына американского экс-вице-президента Джо Байдена. По некоторым данным, в бытность директором компании Хантер Байден получал зарплату по 100 тыс. долларов.

Якобы, чтобы добиться восстановления уголовного преследования и, соответственно, компромата на своего главного конкурента на президентских выборах в этом году, Трамп заморозил финансовую помощь Украине. Это привело к началу процедуры импичмента в отношении 45-го президента США. Соответствующую резолюцию приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

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