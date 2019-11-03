Украинско-американская ракета доставит на МКС экспериментальную духовку

В США запустили на МКС частный космический корабль с участием Украины

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В субботу, 2 ноября, украинско-американская ракета-носитель "Антарес" успешно вывела на орбиту грузовой корабль "Сигнус", который доставит на Международную космическую станцию 3750 килограммов полезного груза, в том числе экспериментальную духовку.

Об этом сообщает Конструкторское бюро "Южное", которое разработало основную конструкцию первой ступени ракеты.

Пуск ракеты осуществили в 15 часов 59 минут по киевскому времени из Центра космических полетов на острове Уоллопс, штат Вирджиния. Стыковка с МКС запланирована на 4 ноября.

"Сигнус" по заказу NASA должен доставить на станцию провизию и вещи для экипажа, материалы для научных исследований, оборудование для магнитного альфа-спектрометра, оборудование для станции и выхода в открытый космос, компьютеры и комплектующие.

Так, магнитный альфа-спектрометр AMS-02, оборудование для которого доставит корабль, установленный на внешней стороне МКС и предназначенный для поиска признаков темной, необычной материи и антиматерии.

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Также "Сигнус" доставит на станцию экспериментальную духовку-шкаф Zero-G, в которой будут проведены исследования свойств теплопередачи и процессов приготовления пищи в условиях микрогравитации.

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Еще на МКС запланировано тестирование устройства для переработки пластика на нить (филамент) для 3D-печати. Эту нить можно будет использовать на устройстве Made in Space Manufacturing Device — 3D-принтере Refabricator, который работает в орбитальной лаборатории МКС с 2016 года.

Кроме этого, доставленное оборудование позволит провести испытания "специального жилета" AstroRad, предназначенного для защиты космонавтов от радиации.

"Проект "Антарес" является удачным примером кооперации предприятий космической отрасли Украины в международных космических проектах, устойчивой внешнеэкономической деятельности наших предприятий и присутствия украинской ракетно-космической отрасли на мировом космическом рынке. Гордимся быть частью большой команды, в которой мы можем применить свои знания и получить новый опыт", — заявили в КБ "Южное".

Ранее сообщалось, что в Украине собираются создать государственный концерн "Арсенал"по разработке космических технологий. Группа предприятий будет работать над развитием военных и цивильных космических технологий.

Напомним, ранее второй президент Украины Леонид Кучма, который долгое время работал в КБ "Южное", заявлял, что на базе предприятия можно создать украинскую Кремниевую долину:

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