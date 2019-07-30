Украла данные 106 млн человек: в США арестовали "суперхакершу"

Вслед за похищением личных данных тысяч сотрудников американских правоохранительных органов и федеральных служб в штате Вашингтон задержали программистку, которая могла похитить банковских данных 106 млн. человек.
Как сообщает The Seattle Times, ФБР считает, что 33-летняя Пейдж Томпсон из Сиэтла похитила данные об именах, адресах, номерах телефонов, кредитных рейтингах, самостоятельно указанном доходе, балансе счетов и истории платежей пользователей американского банка Capital One.
Помимо того, она могла завладеть информацией о 140 тыс. номеров социального страхования в США и около миллиона – в Канаде, а также заявках на кредитные карты за последние 14 лет.
Ранее Томпсон работала в облачной компании, которая предоставляла Capital One услуги хранения данных.
По предварительным данным, хакерша могла не успеть передать или продать полученную ей информацию, несмотря на что ей грозит до 5 лет тюрьмы и штраф на сумму 250 тысяч долларов.
Напомним, прошлой осенью в штате Оклахома арестовали двух хакеров, которые взломали криптовалютную платформу Crowd Machine и украли токенов на общую сумму в 14 млн долларов.
Мы также писали, что компания Facebook подала в суд на двух киевских хакеров, которые с помощью вредоносных расширений браузера отфильтровывали данные профиля пользователей соцсети и их списки друзей.
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