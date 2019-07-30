33-летней Пейдж Томпсон грозит до 5 лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа

/ Фото: Pixabay

Украла данные 106 млн человек: в США арестовали "суперхакершу" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%20%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%20%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80 2019-07-30T15:07:13+03:00 США 33-летней Пейдж Томпсон грозит до 5 лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа

Вслед за похищением личных данных тысяч сотрудников американских правоохранительных органов и федеральных служб в штате Вашингтон задержали программистку, которая могла похитить банковских данных 106 млн. человек.

Как сообщает The Seattle Times, ФБР считает, что 33-летняя Пейдж Томпсон из Сиэтла похитила данные об именах, адресах, номерах телефонов, кредитных рейтингах, самостоятельно указанном доходе, балансе счетов и истории платежей пользователей американского банка Capital One.

Помимо того, она могла завладеть информацией о 140 тыс. номеров социального страхования в США и около миллиона – в Канаде, а также заявках на кредитные карты за последние 14 лет.

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Ранее Томпсон работала в облачной компании, которая предоставляла Capital One услуги хранения данных.

По предварительным данным, хакерша могла не успеть передать или продать полученную ей информацию, несмотря на что ей грозит до 5 лет тюрьмы и штраф на сумму 250 тысяч долларов.

Напомним, прошлой осенью в штате Оклахома арестовали двух хакеров, которые взломали криптовалютную платформу Crowd Machine и украли токенов на общую сумму в 14 млн долларов.

Мы также писали, что компания Facebook подала в суд на двух киевских хакеров, которые с помощью вредоносных расширений браузера отфильтровывали данные профиля пользователей соцсети и их списки друзей.

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