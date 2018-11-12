Умер создатель комиксов про Человека-паука и Людей-Икс

В феврале Стэн Ли был госпитализирован из-за проблем с сердцем и дыханием

Американский автор комиксов Стэн Ли скончался в понедельник в США в возрасте 95 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Ти-эм-зи со ссылкой на информацию, поступившую от дочери умершего.

По ее словам, Ли был доставлен утром в понедельник на машине скорой помощи в одну из больниц в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), где скончался.

В феврале Ли был госпитализирован из-за проблем с сердцем и дыханием. До этого он несколько раз отменял публичные мероприятия со своим участием из-за проблем со здоровьем.

Писатель, редактор и сценарист Стэн Ли известен как создатель комиксов, в том числе про "Человека-паука" (Spider-Man), "Людей-Икс" (X-Men), "Железного человека" (Iron Man). Он работал главным редактором, издателем, а впоследствии занимал пост председателя совета директоров американской компании Marvel Comics ("Марвел комикс").

Ранее мы писали, что умер легендарный американский писатель и журналист Том Вулф.

Также напомним, что летом скончался писатель Владимир Войнович. Известный писатель скончался на 86-м году жизни от сердечного приступа.

Кроме того, в этом году умер легендарный американский актер Клинт Уокер. Славу актеру принесла роль ковбоя в сериале "Шайенне".