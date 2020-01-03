Уничтожение иранского генерала в Ираке: США готовы к новому удару

Касем Сулеймани. Фото: пресс-служба верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Решение устранить командира иранского спецназа "Аль-Кудс" Касема Сулеймани спасло жизни сотням американцев.

Об этом заявил 3 января на телеканале CNN заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

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"Решение Трампа об устранении генерала Сулеймани спасло жизни американцев. Нет никаких сомнений на этот счет. Он активно планировал крупные операции в регионе. Как он описывал, они бы ставили под угрозу жизни десятков, если не сотен американцев", – подчеркнул Помпео.

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Глава Госдепа назвал ликвидацию Сулеймани "благом для региона", поскольку это снизило риски на Ближнем Востоке, и подчеркнул, что избранная президентом Дональдом Трампом стратегия "в конечном счете приведет к успеху на Ближнем Востоке".

"Сулеймани планировал убийства американцев в регионе, у нас были важные основания для того, чтобы нанести удар. Это было вполне законным действием, мы полностью уверены в том, что это было законно и правильно с точки зрения стратегии", – отметил Помпео.

Кроме того, он пригрозил Ирану "быстрыми и решительными" действия на случай возмездия за гибель высокопоставленного генерала.

Помпео также выразил озвучил другую цель уничтожения Касема Сулеймани – показать Тегерану всю "решимость Америки" и склонить Исламскую республику к принятию решения "разрядить ситуацию и предпринять действия, соответствующие тем, которые предпринимают нормальные страны".

Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда он прибыл для встречи с командирами иракской милиции – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон уже взял ответственность за произошедшее, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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