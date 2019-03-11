Уничтожение любого оружия массового поражения: США назвали свою цель в КНДР
Оставить какое-либо оружие массового поражения за рамками решения в Вашингтоне посчитают недосмотром
Северная Корея должна ликвидировать все запасы оружия массового уничтожения, которые у нее имеются. Именно этого от Пхеньяна добивается Вашингтон, заявил спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн.
Выступая 11 марта на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне, он назвал целью принятых прежде резолюций Совета Безопасности ООН насчет КНДР содействие "уничтожению программ создания биологического и химического оружия".
"Это часть общего процесса, которым мы занимаемся", — подчеркнул Бигэн.
В связи с этим он уточнил, что Вашингтон затрагивал данный аспект проблемы с Пхеньяном.
"Мы обсуждали этот вопрос с северянами. Это не ново. И с нашей стороны было бы большим недосмотром, если бы мы оставили какие-либо оружие массового уничтожения за рамками решения, стремясь действительно трансформировать Корейский полуостров", — добавил американский дипломат.
Напомним, ранее представители США неоднократно заявляли, что Северная Корея может полностью свернуть свою программу создания ядерного оружия к концу первого срока президентства Дональда Трампа.
Кроме того, в Госдепе заявляли, что условием для отмены санкций в отношении КНДР является полная, окончательная и проверяемая денуклеаризация Северной Кореи.
В то же время, сообщалось, что на северо-западе КНДР начались восстановительные работы на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ.
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