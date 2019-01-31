Уникальный алмаз размером с куриное яйцо выставили на обозрение публики в Нью-Йорке
Алмаз - абсолютный рекордсмен, он - величайший из всех, когда-либо найденных на территории Северной Америки
Уникальный алмаз размером с куриное яйцо выставили на обозрение публики в Нью-Йорке. Алмаз – абсолютный рекордсмен. Он – величайший из всех, когда-либо найденных на территории Северной Америки.
Удивительный минерал величиной с куриное яйцо. 552 карата, такой вес этого уникального природного алмаза. Размер рекордный. Нашла его осенью прошлого канадская горно-добывающая компания. Редкий минерал был в алмазной шахте, расположенной в 200 километрах от Северного Полярного круга.
Уникальный алмаз продадут с молотка. Впрочем, не в настоящем виде. Ювелиры разделят и отполируют его. Эксперты говорят, тогда желтый цвет драгоценного минерала "заиграет" по-настоящему.
Ранее мы писали, что белый бриллиант чистой воды в форме сердца весом в 92 карата продан на аукционе в Женеве за 14,99 миллиона долларов.
Ранее мы писали, что белый бриллиант чистой воды в форме сердца весом в 92 карата продан на аукционе в Женеве за 14,99 миллиона долларов.
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