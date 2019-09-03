Ураган "Дориан" может затронуть космодромы и пусковые площадки NASA и SpaceX

Точные цифры аналитики пока не могут назвать

/ Фото: AFP

Предполагаемый ущерб от урагана "Дориан" может составить от 25 до 40 миллиардов долларов. Такой прогноз сделали аналитики UBS Group. Специалисты считают, что стихийное бедствие станет "самым дорогим" за последние годы, сообщает Bloomberg.

Точные цифры аналитики пока не могут назвать: все зависит от того, достигнет ли "Дориан" побережья Флориды, где располагаются космодромы и пусковые площадки NASA и ВВС, а также площадки SpaceX. Стихийным бедствием, принесшим ущерб более 25 миллиардов долларов, стал ураган "Мария" в 2007 году.

Урагану "Дориан" присвоили высшую – пятую – категорию. Скорость ветра местами достигает 285 километров в час. Таким образом, он может стать причиной сильных разрушений и представляет опасность для людей.

Уже вечером в понедельник или в ночь с понедельника на вторник ураган "Дориан" может достичь побережья штата Флорида в США.

Напомним, накануне "Дориан" достиг Багамских островов. Точный маршрут урагана трудно предугадать, но большинство склоняется к тому, что он немного ослабнет, повернет на север и ближайшие дни будет двигаться вдоль береговой линии США.

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