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Ураган "Дориан": опубликованы шокирующие фото "конца света" на Багамах

6 сентября, 08:32

Сотни людей числятся пропавшими без вести

Ураган "Дориан" унес жизни по меньшей мере 30 человек на Багамах, сообщает CNN со ссылкой на премьер-министра Губерта Минниса.

Ранее министр здравоохранения Багамских островов Дюэйн Сэндс заявил, что цифры могут кардинально измениться.

"Общественность должна быть готова к невообразимой информации о количестве погибших и человеческих страданиях", – сказал он в интервью на радио Guardian 96.9 FM.

"Эти цифры будут значительно выше, чем сейчас", – предположил Сэндс.

Отмечается, что огромное количество людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

"Буквально сотни, до тысяч людей все еще числятся пропавшими без вести", – заявил министр туризма Багамских островов Джой Джибрилу в эфире CNN.

"Дориан" – самый сильный ураган, когда-либо обрушивавшийся на Багамы. Ветры до 298 км/час и проливные дожди разрушили или серьезно повредили почти половину домов 70 тыс. жителей на островах Багамского архипелага.

Первоначально национальный центр США слежения за ураганами присвоил "Дориану" пятую, мощнейшую категорию по шкале Саффира-Симпсона, определив таким образом степень возможных разрушений от него как катастрофическую. С тех пор "Дориан" ослаб до второй категории.

Кроме того, торнадо, образовавшиеся под воздействием урагана "Дориан", который находится менее чем в 100 километрах от побережья США, разрушили несколько домов в штате Северная Каролина.

ураган частично или полностью разрушил не менее 13 тыс. домов.

Мы также писали, что на его пике мощность "Дориану" давали максимальную оценку по пятибалльной шкале, но накануне он ослаб до четырех баллов.

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Багамы ураган последствия Дориан

Источник: CNN

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