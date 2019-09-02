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Ураган "Дориан": стихия унесла жизнь ребенка

2 сентября, 10:48

В ночь с понедельника на вторник ураган "Дориан" может достичь побережья штата Флорида в США

/ Фото: AFP

На Багамских островах зафиксирована первая смерть – ребенка – из-за урагана "Дориан", который достиг высшей категории на пути к США. Об этом передает Bahamas Press.

Семилетний мальчик погиб на островах Абако, на который обрушилась стихия.

"Первая зарегистрированная смерть из-за урагана Дориан на данный момент подтверждается. Семилетний Лачин Макинтош утонул после того, как его семья попыталась переехать в другой дом. Сестра Макинтоша пропала", – говорится в сообщении.

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Урагану "Дориан" присвоили высшую – пятую категорию. Скорость ветра местами достигает 285 километров в час. Таким образом, он может стать причиной сильных разрушений и представляет опасность для людей.

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Уже вечером в понедельник или в ночь с понедельника на вторник ураган "Дориан" может достичь побережья штата Флорида в США.

Напомним, накануне "Дориан" достиг Багамских островов. Точный маршрут урагана трудно предугадать, но большинство склоняются к тому, что он немного ослабнет, повернет на север и ближайшие дни будет двигаться вдоль береговой линии США.

Напомним, что пару недель назад по Среднему Западу США пронеслись сокрушительные ураганы и торнадо. В частности, из-за непогоды пострадали Миннесота и Канзас.

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