Ураган "Флоренс" бушует в США: число погибших увеличилось

Сегодня, 02:23

Жертвами стихии стали 37 человек

фото AFP
фото AFP

В США число погибших от урагана "Флоренс" увеличилось до 37 человек. Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что 27 жертв зафиксировали в Северной Каролине, 8- в Южной Каролине, еще два человека погибли в Вирджинии.

Согласно заявлениям властей штатов, люди погибают вследствие подтоплений, падения деревьев, обрушений конструкций зданий.

По информации Reuters, в Северной Каролине в результате стихийного бедствия 343 тыс. человек остались без света в домах. Также в штате остаются закрытыми более тысячи дорог.

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Напомним, ранее сообщалось о 35 жертвах тропического урагана.

Напомним, в пятницу, 14 сентября, ураган "Флоренс" вышел к побережью Северной Каролины и привел к огромному количеству осадков и сильных порывов ветра.Ураганный ветер повредил дома, повалил деревья и оборвал линии электропередач. В Северной и Южной Каролине были обесточены более чем 620 тысяч домовладений.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона, в сторону которых движется "Флоренс", уже ввели режим чрезвычайной ситуации.
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