Ураган "Флоренс" унес еще восемь жизней

Число погибших достигло 13 человек, среди них – дети и пожилые люди

Количество жертв урагана "Флоренс" в американских штатах Северная Каролина и Южная Каролина выросло до 13 человек. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания ABC.

Среди погибших – мать с ребенком, которых задавило рухнувшим деревом в Уилмингтоне (Северная Каролина), а также 78-летний мужчина, погибший от удара током при попытке соединить два провода под проливным дождем в Кинстоне (Северная Каролина).

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, шторм находится в 45 км к северо-востоку от города Колумбия (штат Южная Каролина) и продолжает двигаться вглубь континента в западном направлении со скоростью около 2,5 м/с. Менее чем через 12 часов шторм, как ожидается, ослабнет до категории так называемой тропической депрессии, но сильные ливни и наводнения продолжатся.

Напомним, в пятницу, 14 сентября, ураган "Флоренс" вышел к побережью Северной Каролины и привел к огромному количеству осадков и сильных порывов ветра.Ураганный ветер повредил дома, повалил деревья и оборвал линии электропередач. В Северной и Южной Каролине были обесточены более чем 620 тысяч домовладений.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона, в сторону которых движется "Флоренс", уже ввели режим чрезвычайной ситуации.