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Ураган "Ханна" в США: Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в Техасе

27 июля, 01:30

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Атмосферное явление достигло побережья Техаса

Президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Техас в связи с ураганом "Ханна", а также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.

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"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Техас и распорядился выделить федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей, направленным на противодействие чрезвычайным условиям, вызванным ураганом "Ханна", — сообщает Белый дом.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил о формировании тропического шторма "Ханна" в ночь на пятницу. В субботу он усилился до урагана. Атмосферное явление уже достигло побережья Техаса.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о введении режима ЧС в 32 из 254 округов штата, по большей части прибрежных. Данная мера позволяет местным властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам и задействовать больше ресурсов при ликвидации последствий стихийного бедствия. Это дает возможность привлечь к спасательным или восстановительным работам Национальную гвардию США.

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Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

Видео: Reuters

Напомним, что в Мексике обеспокоены приближением урагана "Ханна".

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США шторм ураган чрезвычайная ситуация Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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