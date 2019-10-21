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Уроженец Одессы стал миллиардером в США

21 октября, 12:59

Состояние одессита оценивают в 1,3 миллиарда долларов

Влад Шмунис

Влад Шмунис / Фото: Forbes

Уроженец Одессы Влад Шмунис стал миллиардером в США – после сделки, которую заключила его компания RingCentral, его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов.

Как сообщает журнал Forbes, компания одессита предоставляет корпоративные услуги, связанные с телефонной связью, обменом сообщениями, видеоконференциями и тому подобным.

Как стало известно 3 октября, RingCentral объявила, что станет партнером поставщика телекоммуникационного оборудования Avaya на новой облачной платформе.

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Ранее мы сообщали о том, как в феврале 2018 годасамые богатые люди мира за день лишились 114 млрд долларов. Больше всех потерял глава инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет – $5,1 млрд. Второе место по потерям занял основатель Facebook Марк Цукерберг – "минус" $3,6 млрд.

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