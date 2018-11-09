Ушла из жизни "самая быстрая женщина планеты"

Американка Китти О'Нил скончалась в Южной Дакоте в возрасте 72 лет

В американском штате Южная Дакота скончалась американка Китти О'Нил, известная как самая быстрая женщина на планете. Легендарная гонщица и каскадерша ушла из жизни в возрасте 72 лет.

В течение жизни она успела установить 22 мировых рекорда скорости на земле и воде. В пятилетнем возрасте она потеряла слух, что не помешало ей активно заниматься дайвингом, прыжками с парашютом и полетами на дельтаплане. Кроме того, спорт помог Китти побороть онкологию.

На ее счету рекорд скорости на водных лыжах – она разогналась до более чем 168 км/ч.

Но покорил мир ее трехколесный болид с реактивным двигателем на перекиси водорода, на котором Китти разогналась со скоростью 824 км/ч проехалась по дну высохшего озера. Побить ее рекорд никто не может до сих пор.

С тех пор она стала самой быстрой женщиной в истории гонки.

Напомним, что на ралли "Дакар" полностью сгорел автомобиль аргентинской гонщицы Алисии Рейны, в связи с чем она досрочно завершила выступление.

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