Ушла из жизни "самая быстрая женщина планеты"

Сегодня, 15:59

Американка Китти О'Нил скончалась в Южной Дакоте в возрасте 72 лет


В американском штате Южная Дакота скончалась американка Китти О'Нил, известная как самая быстрая женщина на планете. Легендарная гонщица и каскадерша ушла из жизни в возрасте 72 лет.

В течение жизни она успела установить 22 мировых рекорда скорости на земле и воде. В пятилетнем возрасте она потеряла слух, что не помешало ей активно заниматься дайвингом, прыжками с парашютом и полетами на дельтаплане. Кроме того, спорт помог Китти побороть онкологию.

На ее счету рекорд скорости на водных лыжах – она разогналась до более чем 168 км/ч.

Но покорил мир ее трехколесный болид с реактивным двигателем на перекиси водорода, на котором Китти разогналась со скоростью 824 км/ч проехалась по дну высохшего озера. Побить ее рекорд никто не может до сих пор.

С тех пор она стала самой быстрой женщиной в истории гонки.

Напомним, что на ралли "Дакар" полностью сгорел автомобиль аргентинской гонщицы Алисии Рейны, в связи с чем она досрочно завершила выступление.

Также мы писали, что одна из самых известных и успешных женщин-гонщиков в автоспорте американка Даника Патрик не добралась до финиша последней гонки в своей карьере.
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Источник:

"Сегодня"

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