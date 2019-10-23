"Услуга за услугу": в Белом доме ответили на показания Тейлора в деле об импичменте Трампа

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

В Белым доме заявили, что конгрессмены от Демократической партии ведут скоординированную и политически мотивированную кампанию против президента США Дональда Трампа, который защищает Конституцию. А в показаниях экс-посла США в Украине Тейлора нет ничего, кроме слухов и домыслов.

Такое заявление сделал пресс-секретарь администрации президента США Стефани Гришем, передает CNN.

"Президент Трамп не сделал ничего плохого – это скоординированная клеветническая кампания от крайне левых законодателей и радикально избранных бюрократов, ведущих войну против Конституции. Не было никаких "услуга за услугу". Это все – скопление слухов из политических источников, сведений из разговоров за закрытыми дверями и секретных слушаний. Каждый день эта ерунда поглощает все больше времени налогоплательщиков и деньги тратятся впустую. Президент Трамп прокладывает путь американскому народу, создавая более сильную и более безопасную страну. Демократы, которым ничего не нужно делать, должны подумать о том же", – отметила спикер администрации Трампа.

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Как известно, временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор предоставил в Конгрессе США обличительные показания в отношении президента Дональда Трампа в связи с июльским телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На этом фоне Палата представителей запустила процедуру импичмента и начала формальную расследование относительнодействий президента Трампа.

Более подробно читайте об этом в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

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