Устроивший стрельбу в Филадельфии ранее привлекался к уголовной ответственности

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Мужчина, открывший стрельбу на севере американского города Филадельфия (штат Пенсильвания), в прошлом неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Об этом сообщил мэр Филадельфии Джеймс Кенни.

"Этот парень определенно является уголовником, уголовником со стажем. У меня прямо сейчас нет под рукой его досье, но это так", — сказал градоначальник.

Он обратил внимание на то, что стрелявший сумел получить в свое распоряжение "неограниченное количество огнестрельного оружия и неограниченное количество патронов".

Сотрудникам полиции в Филадельфии, что в штате Пенсильвания,удалось эвакуировать всех заложников из дома, где забаррикадировался человек, открывший огонь по стражам порядка, а также установить с ним контакт. Об этом заявил шеф полиции города Ричард Росс.

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По данным полицейского управления, шестеро полицейских получили огнестрельные ранения. Еще несколько их коллег получили иные травмы. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Угрозы их жизням нет.

Перестрелка длилась несколько часов. Огонь велся из жилого здания, расположенного в северной части города. Первоначально блюстители закона прибыли к данному месту, чтобы провести обыск в рамках расследования дела о хранении наркотиков.

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Новости "Сегодня" писали, что неделю назад власти Флориды арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart в городе Гибсонтон. По словам шерифа округа Хиллсборо Чада Кронистера, 31-летний Уэйн Ли Паджетт был задержан через несколько часов после ложных угроз.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека.

Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. А в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения.

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