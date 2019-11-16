Увеличение расходов НАТО: Столтенберг после встречи с Трампом сделал заявление

Союзники увеличили оборонные бюджеты более чем на 100 млрд долларов за последние годы

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/JE

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг согласились с тем, что все члены альянса должны довести свои военные расходы до 2% ВВП. Об этом говорится в распространенном сообщении Белого дома по итогам прошедших переговоров сторон.

"Генеральный секретарь приветствовал приверженность Соединенных Штатов НАТО и стремление президента (Трампа) более эффективно распределять бремя (военных расходов среди членов альянса), сообщив об историческом прогрессе в деле увеличения оборонных бюджетов союзников более чем на 100 млрд долларов с момента вступления президента в должность (в 2017 году), – говорится в документе. - Президент и генеральный секретарь согласились с тем, что все союзники (по НАТО) должны достичь целевого показателя расходов на оборону, составляющего 2% ВВП, и защищать свою критически важную инфраструктуру, обеспечив, чтобы в сети 5G были допущены только заслуживающие доверия и надежные поставщики телекоммуникационных услуг и оборудования".

Трамп и Столтенберг также "обсудили приоритетные задачи перед саммитом НАТО в Лондоне", который пройдет 3–4 декабря.

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На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году все европейские страны взяли на себя обязательство довести свои военные расходы до 2% ВВП в течение 10 лет. Между тем, согласно финансовой статистике, опубликованной в марте в последнем годовом отчете Столтенберга, к 2024 году ряд ведущих европейских государств альянса, в частности Германия, заветной цифры не достигнут.

Германия заявляет о готовности поднять свои военные расходы к 2025 году максимум до 1,5% ВВП. Трамп резко критикует за это Берлин.

А в конце октября постоянно действующий руководящий орган НАТО, Североатлантический совет, под председательством генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга посетил Украину. Главной целью визита было обсуждение интеграции Украины в альянс.

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