Увольнение Тиллерсона: эксперт рассказал о "последней капле" для Трампа

Несмотря на отставку Тиллерсона, России ничего хорошего ждать не следует, говорит Тарас Березовец

Реальной причиной увольнения Дональдом Трампом Рекса Тиллерсона стал конфликт позиций президента США и госсекретаря по ряду международных вопросов. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец.

"У Тиллерсона давно конфликт с Трампом. В свое время Тиллерсон как бизнесмен был богаче Трампа, поэтому у них были отношения довольно равноправных партнеров, нельзя сказать, что Тиллерсон был в подчинении. Поэтому он проводил независимую политику, и они расходились по некоторым вопросам, в частности, и в отношении Кореи…", – говорит политтехнолог.

По его мнению, последней каплей для Трампа стало вчерашнее (12 марта. – Ред.) заявление Тиллерсона, в котором он поддержал британского премьера Терезу Мэй, обвинившую Россию в попытке убийства экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля.

"Фактически, это была личная позиция Тиллерсона, которую он не согласовывал с Белым домом. Но Тиллерсон готов был уйти, для него это точно не было неожиданностью. Он давно просил об этом, еще перед Новым годом, но Трамп уговорил его остаться. Однако, очевидно, что давно зревший конфликт должен был решиться именно таким образом", – считает директор компании BertaCommunications.

Комментируя вопрос о том, как смена главы Госдепа может отразиться на отношениях России и США, эксперт заметил, что бывший шеф ЦРУ, он же новый госсекретарь Майк Помпео, "как представитель спецслужб однозначно настроен враждебно в отношении нынешнего кремлевского руководства".

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"Политика Штатов в отношении России не изменится. Она даже может ужесточиться, – говорит сооснователь Украинского института будущего. – Помпео более лоялен (как считает Трамп), с ним не будет такой проблемы, как с Тиллерсоном. Но в действительности это все иллюзия, ведь политику США определяет в значительной мере даже не Белый дом, а Конгресс. Это происходит впервые за многие годы в американской политике. Поэтому России ничего хорошего ждать не следует".

По мнению эксперта, отношения США-Россия будут ухудшаться, но это не связано с тем, кто будет возглавлять Госдеп.

"В любом случае, отношения стран сегодня переживают фазу обострения, и эта фаза будет продолжаться еще долго", – резюмировал Тарас Березовец.

Напомним, увольнение Тиллерсона ударило по курсу доллара, а рыночные аналитики заговорили о "хаосе в Белом доме".

Также напомним, что Трамп прокомментировал увольнение Тиллерсона словами: "Он станет намного счастливее".