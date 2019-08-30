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В администрации США уклонились от ответа о возможной встрече Пенса и Зеленского в Варшаве

30 августа, 21:01

Изначально в Варшаве должны были встретится Трамп и Зеленский

/ Фото: Getty Images

Представитель администрации США не уточнил информации о возможной встрече вице-президента США Майкла Пенса и президента Украины Владимира Зеленского на мероприятиях в Варшаве 1–2 сентября.

"Касательно встреч вице-президента я советую обратиться в его пресс-службу", — ответил он на просьбу прокомментировать возможность встречи с Зеленским.

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Изначально в Варшаве, где пройдут мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, ожидали приезда президента США Дональда Трампа. Однако 29 августа он сообщил об отмене визита из-за приближения к штату Флорида урагана "Дориан", он делегировал в Польшу Пенса.

Трамп должен был посетить Польшу с 31 августа по 2 сентября. Предполагалось, что 1 сентября хозяин Белого дома примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. 2 сентября должны были состояться переговоры с польским руководством. Было запланировано обсуждение сотрудничества двух стран в области безопасности, экономического и энергетического взаимодействия.

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Также ранее советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон анонсировал начало организации встречи Зеленского и Трампа в Варшаве в ближайшие дни.

Ранее в американском посольстве в Киеве подтверждали проведение встречи Трампа с Зеленским.

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США переговоры встреча Зеленский Трамп Пенс

Источник: ТАСС

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