В администрации Трампа набирает обороты новый скандал

Сегодня, 12:41

Вспыло немало пикантных подробностей из жизни американского президента и его семьи


В США набирает обороты новый скандал с бывшей помощницей президента Дональда Трампа. 

Команда президента подала в суд на Омаросу Маниголд через два дня после выхода в свет ее книги "Неуравновешенный. Инсайдерская информация изнутри Белого дома". В книге – немало пикантных подробностей из жизни американского президента и его семьи. 

А еще Маниголд обвиняет Трампа в расизме и оскорбительном отношении к афроамериканцам. Заявляет, что имеет соответствующие аудиозаписи.

В иске против бывшей помощницы идет речь о том, что она нарушила договор о неразглашении, который подписала, когда Трамп проводил предвыборную кампанию. 

Напомним, что в конце января газета Wall Street Journal опубликовала материал, в котором обвинила экс-юрисконсульта президента США Дональда Трампа Майкла Коэна в выплате Стефани Клиффорд 130 тысяч долларов за сохранение в тайне факта своей интимной встречи с Трампом в июле 2006 года. Газета акцентировала внимание на том, что это была внебрачная связь, так как свадьба бизнесмена и Мелании Трамп состоялась в 2005 году.

Позже оказалось, что бывший адвокат президента Майкл Коэн втайне записал разговор с Трампом о даче взятки Сторми Дэниелс.
США, Белый дом, скандал, Трамп
Источник:

"Сегодня"

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