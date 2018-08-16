В администрации Трампа набирает обороты новый скандал

В США набирает обороты новый скандал с бывшей помощницей президента Дональда Трампа.

Команда президента подала в суд на Омаросу Маниголд через два дня после выхода в свет ее книги "Неуравновешенный. Инсайдерская информация изнутри Белого дома". В книге – немало пикантных подробностей из жизни американского президента и его семьи.

А еще Маниголд обвиняет Трампа в расизме и оскорбительном отношении к афроамериканцам. Заявляет, что имеет соответствующие аудиозаписи.

В иске против бывшей помощницы идет речь о том, что она нарушила договор о неразглашении, который подписала, когда Трамп проводил предвыборную кампанию.

Напомним, что в конце января газета Wall Street Journal опубликовала материал, в котором обвинила экс-юрисконсульта президента США Дональда Трампа Майкла Коэна в выплате Стефани Клиффорд 130 тысяч долларов за сохранение в тайне факта своей интимной встречи с Трампом в июле 2006 года. Газета акцентировала внимание на том, что это была внебрачная связь, так как свадьба бизнесмена и Мелании Трамп состоялась в 2005 году.

Позже оказалось, что бывший адвокат президента Майкл Коэн втайне записал разговор с Трампом о даче взятки Сторми Дэниелс.