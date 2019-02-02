В Африке – эпидемия чумы, а в Америке – убийственные морозы: ТОП-5 новостей мира за неделю

Венесуэла стоит на пороге гражданской войны, а в Греции опасаются, что Brexit обвалит экономику страны

Фото: ЮНИСЕФ.

В Африке – эпидемия чумы, а в Америке – убийственные морозы: ТОП-5 новостей мира за неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/489/46e/5c548946e26ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/489/46e/5c548946e26ac.jpg 2019-02-02T17:00:00+02:00 США Венесуэла стоит на пороге гражданской войны, а в Греции опасаются, что Brexit обвалит экономику страны

Читайте главные новости международной жизни за уходящую неделю в специальном материале сайта "Сегодня"

В России разгорелся скандал вокруг сенатора-убийцы

Громкий скандал в России: 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации РФ правоохранительные органы задержали 32-летнего члена Совета Федерации РФ (верхняя палата российского парламента) от партии "Единая Россия" Рауфа Арашукова, считавшегося самым молодым сенатором.

Парламентарии проголосовали за снятие с Арашукова депутатской неприкосновенности, после чего его задержали и вывели из зала. В "Единой России" уже сообщили об исключении политика из партии.

Позже официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что сенатора-"единоросса" от Карачаево-Черкесии подозревают в организации преступной группировки и участии в ней, а также в двух убийствах.

Петренко уточнила, что у следователей есть доказательства причастности Арашукова к убийствам заместителя председателя движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики РФ Фраля Шебзухова в 2010 году. В то же время по неподтвержденной информации сенатора подозревают в пяти убийствах.

Но и это еще не все. Во время обыска у сенатора Арашукова изъяли ценностей почти на 215 тыс. долларов, включая золото, старинная медаль и коллекционное оружие, имеющего немалую историческую и антикварную ценность.

Так, ориентировочная цена шести сабель составляет шесть миллионов рублей, один кинжал стоит 800 тысяч рублей, два слитка золота оценены в 5,54 миллиона рублей, еще один стоит 692 500 рублей. Стоимость медали составляет 300 тысяч рублей. Также пять маленьких кинжалов в совокупности могут стоить 250 тысяч рублей, а еще один кинжал с деревянной рукоятью — 150 тысяч рублей.

В среду вечером 30 января Басманный суд Москвы отправил под арест члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) и убийствах.

В Конго разразилась самая масштабная эпидемия Эболы

В Демократической Республике Конго зафиксировали самую масштабную вспышку лихорадки Эбола. Об этом сообщается на сайте ООН.

За последние полгода – с того момента, когда было объявлено о вспышке Эболы в Демократической Республике Конго – уже 740 человек заразились этим заболеванием, более 460 из них умерли. В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявляют, что 30% заболевших – дети.

"Нам удалось взять заболевание под контроль в Мангине, Бени и Команде, однако в Бутембо – из-за постоянных перемещений населения и отсутствия профилактических мер – вирус продолжает распространяться", – заявил Жанфранко Ротильяно, представитель ООН в Демократической Республике Конго.

Нынешняя вспышка Эболы – 10-я и самая масштабная в ДРК. По данным ООН, она также является второй крупнейшей эпидемией Эболы в истории – после вспышки 2014-2016 годов в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне.

Стоит отметить, что жители ДРК мало что знают о болезни и ее распространении и не подозревают о том, какую опасность она представляет.

Brexit может подорвать экономику Греции

Brexit больно ударит по Греции, лишив миллиардов евро как результат спада туристического потока из Великобритании.

Правительство Греции готовит специальные меры в виде законопроектов и президентских указов, которые могут потребоваться в случае "жесткого" выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения, чтобы сохранить приток британских туристов в страну. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя греческого МИДа.

Среди мер, рассматриваемых Афинами, сохранение безвизового въезда для британских туристов, а также прежнего статуса для граждан Великобритании, проживающих в Греции, без применения к ним ограничений, которые предусмотрены для граждан, не входящих в ЕС государств.

Для Греции туризм является важнейшей сферой экономики, на долю которой приходится порядка одной шестой ВВП. Британцы занимают второе место по количеству туристов в Греции – ежегодно страну посещает порядка 3 млн граждан Великобритании.

Согласно данным Центробанка Греции, граждане Великобритании обеспечили туристическому сектору страны доход в размере 1,9 млрд евро в 2018 году. Число британских туристов в прошлом году сократилось на 1,7% – до 2,9 млн человек.

Правительство Греции пока не делает заявлений по этому поводу, поскольку официальная позиция предполагает, что Великобритания и ЕС все-таки заключат соглашение об условиях Brexit.

Европарламент признал Гуайдо и.о. президента Венесуэлы

Европарламент (ЕП) одобрил резолюцию по Венесуэле, которая признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны и призывает к этому страны – члены Евросоюза. Голосование по документу состоялось в четверг 31 января в ЕП в Брюсселе.

"Европарламент проголосовал за признание Гуайдо легитимным президентом страны", – сказал глава ЕП Антонио Таяни журналистам сразу после голосования.

Лидер оппозиции, и.о. президента Венесуэлы Хуан Гуайдо. Фото: AFP

Напомним, что 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. При этом по всей стране начались демонстрации и стычки митингующих с силовиками. Погибли десятки людей:

В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы, за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других государств.

Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января предупредили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.

На США обрушились экстремальные заморозки

В США пришла экстремальная зима: из-за аномальных морозов отменили тысячи авиарейсов. В результате аномально холодной погоды, которая накрыла Средний Запад США, 30 января в Чикаго, штат Иллинойс, были отменены более тысячи аэропортов – сотрудники попросту рискуют получить обморожение, передает CNN.

В совокупности United Continental, Southwest Airlines и American Airlines отменили до 1500 вылетов из Чикаго.

Так, в аэропорту О'Хара с 29 по 31 января были отменены порядка 80% из 600 запланированных рейсов авиакомпании United Continental, еще более 700 и 225 рейсов авиаперевозчики Southwest Airlines и American Airlines отменили в аэропорту Мидуэй.

Метеорологи уже называют пришедшие в город экстремальные холода рекордными – температура упала до -45 градусов. Эксперты называют это последствиями арктического циклона.

Столь низкие температуры спровоцируют обморожение открытых участков кожи в течение пяти минут, предупредили в Национальной метеорологической службе США.

По этой причине побила рекорд и цена на природный газ, который в Чикаго продается по 7,42 доллара за 1 млн британских тепловых единиц, чего не бывало с прошлого января.

Во многих городах на севере США закрываются школы, учреждения, музеи. Общественный транспорт работает с трудом. Кроме того, из-за обледенения на дорогах в ряде штатов не обошлось без жертв.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал такую погоду доказательством отсутствия глобального потепления.

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