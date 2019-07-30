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Помпео: В американские выборы вмешивалась не только Россия

Сегодня, 09:47

Другие страны, кроме России, хотят подорвать американскую демократию

/ Фото: AFP

Помпео: В американские выборы вмешивалась не только Россия https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BE США Другие страны, кроме России, хотят подорвать американскую демократию

Государственный секретарь Майк Помпео заявил, что нет никаких сомнений относительно вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года. Впрочем, он подчеркнул, что "попытки подорвать западную демократию" делали и другие страны. Об этом он сказал во время разговора в Экономическом клубе Вашингтона.

"Никаких сомнений, никаких. И в выборы перед этим, и перед этим, и перед этим, а также в выборы в 2018 году. Возможно, люди забыли, но мы имели выборы после 2016 года. Некоторые говорят: мы должны защитить кампанию 2020 – и хорошие люди, которые баллотировались в 2018 году, тогда волновались тоже. Нам удалось сделать это очень эффективно, и мы сделаем это снова в 2020", – заявил госсекретарь.

При этом, добавил он, было бы "неправильно" обвинять во вмешательстве в выборы только РФ.

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"Речь идет не только о вмешательстве России. Это неправильная трактовка, я объясню. Другие страны, кроме России, хотят подорвать американскую демократию – это было правдой со времен основания нашего великого народа. Мы должны быть бдительными", – указал Помпео.

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Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

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США Помпео вмешательство России

Источник: Голос Америки

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