В американском аэропорту прогремел взрыв

Сотрудники правоохранительных органов уже прибыли на место происшествия

Фото: Pixabay

Взрыв прогремел в среду в международном аэропорту города Розуэлл (штат Нью-Мексико). Как сообщил телеканал Си-би-эс, на данный момент информации о жертвах не поступало.

Телеканал подчеркивает, что в результате взрыва, прогремевшего после полудня (21:00 по киевскому времени), пострадали несколько человек.

Полиция штата в своем "Твиттере" подчеркнула, что сотрудники правоохранительных органов уже прибыли на место происшествия. Телеканал не исключает, что взрыв мог произойти в ходе подготовки пожарных в запуску фейерверков.

Напомним, в городе Бобровица на территории автомобильной газозаправочной станции произошел взрыв. Инцидент произошел сегодня ночью на территории автомобильной газозаправочной станции на улице Независимости. Как выяснилось, сначала там загорелась запорная арматура с последующим взрывом газовой емкости. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет, разрушений зданий и сооружений также не произошло.

Также мы писали, что несколько мощных взрывов прогремели утром в воскресенье в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах в результате пожара на, как минимум, семи нефтяных танкерах.

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