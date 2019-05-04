В американском Иллинойсе прогремел взрыв

На месте происшествия работают сотрудники пожарного департамента, полиция и медики

Фото: Pixabay

Взрыв прогремел в городе Уокиган в округе Лейк американского штата Иллинойс. Об этом в пятницу сообщается на странице офиса шерифа округа в Twitter.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники пожарного департамента, полиция и медики. Данные о жертвах и пострадавших на данный момент не поступали. Полиция просит жителей города воздержаться от посещения Сансет-авеню, где произошел взрыв, чтобы не мешать расследованию.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что американская полиция задержала трех 16-летних подростков по подозрению в сговоре с целью взорвать бомбу в школе.

Полицейские прибыли в школу на острове Лонг-Айленд из-за вызова администратора. Ученики рассказали ему об услышанном в школьном автобусе разговоре сверстников, обсуждавших, как соорудить взрывное устройство.

Американским подросткам были предъявлены обвинения в сговоре. После проведения обысков в домах подозреваемых полицейские обнаружили книгу, содержащую информацию, как самостоятельно собрать бомбу.

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