В американском Конгрессе договорились о временном бюджете, чтобы избежать шатдауна

Конгресс США / Фото: AFP

Председатели комитетов по ассигнованиям Палаты представителей и Сената США договорились о продлении до 20 декабря временного бюджета страны, чтобы избежать прекращения финансирования государственных учреждений — шатдауна.

Об это объявила председатель Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Найта Лоуи после встречи с коллегой из Сената Ричардом Шелби.

Нынешний краткосрочный бюджет действует до 21 ноября, поэтому Конгрессу и администрации необходимо дополнительное время, чтобы согласовать параметры долгосрочного бюджета страны.

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Палата представителей будет стремиться принять законопроект на следующей неделе и передать его на рассмотрение в Сенат в надежде, что после одобрения Сенатом президент Дональд Трамп подпишет его.

Второй временный законопроект о финансировании с сентября необходим, поскольку принятие бюджета на весь финансовый год, который начался 1 октября, было отложено. Одной из главных причин стало несогласие конгрессменов по требованию Трампа выделять средства строительство стены на границе США и Мексики.

Как сообщалось, с 22 декабря 2018 года в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотели включить средства на сооружение физического барьера на границе с Мексикой.

26 января 2019 года Трамп подписал законопроект, который предполагал предоставление средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства, деятельность которого из-за бюджетного кризиса была приостановлена на рекордные для страны 35 дней.

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