В американском Конгрессе не исключают возможности импичмента Трампу

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подчеркнула необходимость наличия "железных аргументов" для импичмента

Фото: AFP

Представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса США не исключают возможности начала импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом заявили глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Последняя подчеркнула необходимость наличия "железных аргументов", которые убедили бы законодателей-республиканцев.

"Что касается вопроса импичмента, возможны все варианты развития событий, ничего не надо исключать", — заявил Надлер в ходе пресс-конференции, комментируя выступление спецпрокурора Роберта Мюллера.

Ранее Мюллер, на протяжении двух лет расследовавший вмешательство РФ в президентские выборы в США в 2016 году, заявил, что не рассматривал возможность выдвижения обвинений в адрес президента США Дональда Трампа. Он объяснил, что это связано с давно устоявшейся в Минюсте практикой, согласно которой глава государства не может быть обвинен в совершении преступлений в тот период, когда он находится на своем посту.

Напомним, Мюллер руководил расследованием "российского дела" с мая 2017 года. Оно завершилось 23 марта 2019 года.

Ранее Минюст США опубликовал сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Перед этим в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В американском Конгрессе не исключают возможности импичмента Трампу". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"