Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В американском Конгрессе не исключают возможности импичмента Трампу

30 мая, 00:26

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подчеркнула необходимость наличия "железных аргументов" для импичмента

Фото: AFP

Представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса США не исключают возможности начала импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом заявили глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Последняя подчеркнула необходимость наличия "железных аргументов", которые убедили бы законодателей-республиканцев.

"Что касается вопроса импичмента, возможны все варианты развития событий, ничего не надо исключать", — заявил Надлер в ходе пресс-конференции, комментируя выступление спецпрокурора Роберта Мюллера.

Ранее Мюллер, на протяжении двух лет расследовавший вмешательство РФ в президентские выборы в США в 2016 году, заявил, что не рассматривал возможность выдвижения обвинений в адрес президента США Дональда Трампа. Он объяснил, что это связано с давно устоявшейся в Минюсте практикой, согласно которой глава государства не может быть обвинен в совершении преступлений в тот период, когда он находится на своем посту.

Напомним, Мюллер руководил расследованием "российского дела" с мая 2017 года. Оно завершилось 23 марта 2019 года.

Ранее Минюст США опубликовал сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Перед этим в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, импичмент, конгресс, Трамп

Вы сейчас просматриваете новость " В американском Конгрессе не исключают возможности импичмента Трампу". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спецпрокурор США по "российскому делу" объявил об отставке

Вчера, 19:36

Мюллер заявил, что закрывает офис специального прокурора США

Мужчина, который проник на территорию поместья Трампа, отделался штрафом

Вчера, 06:58

Мужчина оставался в поместье, пока его не обнаружили сотрудники секретной службы

Трамп остался доволен поездкой в Японию

Вчера, 04:04

Трамп вместе с премьер-министром Синдзо Абэ посетил один из крупнейших кораблей японских ВМС

Трамп: Япония купит наибольшее количество истребителей F-35

28 мая, 08:41

Японские вертолетоносцы Кага и Идзумо в ближайшее время будет преобразованы в легкие авианосцы

Трамп похвастался, что Япония закупает в США наибольшее количество F-35

28 мая, 06:56

Япония получит 105 новейших самолетов F-35

Трамп выразил соболезнования в связи с резней в японском городе

28 мая, 06:19

По последним уточненным данным, 16 человек пострадали в результате инцидента в городе Кавасаки близ Токио

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

Как понять, что в организме не хватает магния

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Каких мужчин вы заслуживаете в зависимости от знака Зодиака

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Анемия требует: чем заменить кофе и черный чай?

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)

В Украине приготовили новшества для водителей: что изменилось

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?

Куркума спасет больные суставы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь