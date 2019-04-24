В американском МИД заявили, что около 300 тысяч мигрантов пытались попасть в США через Мексику с начала года
Президент США Дональд Трамп 29 марта пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток людей
Мексика столкнулась со значительным ростом числа стремящихся добраться до США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Об этом заявила министр внутренних дел латиноамериканской страны Ольга Санчес Кордеро.
"Число мигрантов, которые через территорию Мексики пытались нелегально попасть в США в первом квартале этого года, оценивается в 300 тысяч человек", — указала министр. По ее словам, из этого количества примерно 30% приходится на долю несовершеннолетних.
Президент США Дональд Трамп 29 марта пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальной миграции. В тот же день глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что не намерен вступать в полемику с главой Белого дома из-за его угроз.
Ежегодно несколько сотен тысяч человек, в основном из бедных стран Центральной Америки, пытаются добраться до США через Мексику. На этом пути они нередко становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми.
В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.
Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.
Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.
Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В американском МИД заявили, что около 300 тысяч мигрантов пытались попасть в США через Мексику с начала года". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп рассказал детям о строительстве стены на границе с Мексикой
Трамп уверил, что строительство стены с Мексикой продолжается прямо сейчас
В Мексике неизвестные расстреляли посетителей бара: погибли 13 человек
Инцидент произошел во время семейного торжества, среди погибших – ребенок
Трамп отправит дополнительные войска на границу с Мексикой
Пентагон еще не получал запроса на отправку дополнительных сил на южную границу
Мексиканский вулкан выбросил километровый столб пепла
В ближайшие часы ожидается выпадение пепла в нескольких районах штатов Пуэбла и Морелос