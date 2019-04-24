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В американском МИД заявили, что около 300 тысяч мигрантов пытались попасть в США через Мексику с начала года

Сегодня, 01:35

Президент США Дональд Трамп 29 марта пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток людей

Фото: AFP

Мексика столкнулась со значительным ростом числа стремящихся добраться до США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Об этом заявила министр внутренних дел латиноамериканской страны Ольга Санчес Кордеро.

"Число мигрантов, которые через территорию Мексики пытались нелегально попасть в США в первом квартале этого года, оценивается в 300 тысяч человек", — указала министр. По ее словам, из этого количества примерно 30% приходится на долю несовершеннолетних.

Президент США Дональд Трамп 29 марта пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальной миграции. В тот же день глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что не намерен вступать в полемику с главой Белого дома из-за его угроз.

Ежегодно несколько сотен тысяч человек, в основном из бедных стран Центральной Америки, пытаются добраться до США через Мексику. На этом пути они нередко становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов. 

Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

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Тег Мексика, США, Трамп, мигрант

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Источник:

ТАСС

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