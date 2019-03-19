В американском Сенате призвали ужесточить санкции против Северной Кореи

С 31 марта 2017 года США ввели санкции против 182 физических и юридических лиц Северной Кореи

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В американском Сенате призвали ужесточить санкции против Северной Кореи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/052/f5e/5c9052f5eb4c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/052/f5e/5c9052f5eb4c6.jpg 2019-03-19T04:26:51+02:00 США С 31 марта 2017 года США ввели санкции против 182 физических и юридических лиц Северной Кореи

Американские сенаторы республиканец Кори Гарднер и демократ Эд Мерки призвали администрацию президента Дональда Трампа ускорить процесс ужесточения санкций против Пхеньяна. Они отметили, что темпы введения новых санкций в отношении Северной Кореи "значительно замедлились".

С 31 марта 2017 года США ввели санкции против 182 физических и юридических лиц Северной Кореи и только против 26 с 23 февраля 2018, "несмотря на многочисленные доказательства незаконного поведения Пхеньяна и его пособников."

Законодатели приветствовали дипломатические усилия по денуклеаризации КНДР, но подчеркнули, что сейчас "статус-кво является неприемлемым и противоречит доктрине администрации о "максимальном давлении и вовлеченности".

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации.

Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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