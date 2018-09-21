В американском штате Нью-Йорк произошла стрельба: семь человек ранены

Инцидент произошел в частном доме, где семья собралась почтить память своего умершего родственника

В городе Сиракьюс в американском штате Нью-Йорк произошла стрельба в частном доме, ранения получили семь человек.

Как рассказали в местной полиции, стрельба началась в четверг в 21:00 по местному времени в одном из частных домов. в одном из частных домов, в котором семья собралась почтить память своего умершего родственника. Правоохранители отметили, что во время стрельбы всего было произведено десять выстрелов.

Напомним, 20 сентября стрельба произошла в окрестностях города Абердин в американском штате Мэриленд. Погибли по меньшей мере четыре человека, трое получили ранения.

Ранее в США бывший ученик средней школы, который ранее имел проблемы с психикой, устроил расстрел школьников во Флориде. Погибли 17 человек, дети во время происшествия писали прощальные сообщения о любви своим близким.

Также сайт "Сегодня" сообщал о стрельбе на турнире по видеоиграм в США, где были убиты четыре человека, нападавший также был уничтожен на месте.