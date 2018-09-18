Животных в трубках и масках вертолетами перевозят на новое пастбище

В американском Сиэтле проходит большое козье переселение. Животных в трубках и масках вертолетами перевозят на новое пастбище. Горных коз отлавливают в национальном парке Олимпик. Их здесь развелось так много, что они стали нападать на туристов. Поэтому почти четыре сотни рогатых везут на север штата Вашингтон в парк Норт-Каскейдс на границе с Канадой.

Ранее в Киеве на улице Урловской (Позняки) местные жители сфотографировали трех коз, которые искали пищу в открытом мусорном баке.

"Любителям козьего молочка с Урловской. Лето прошло, зелень пропала... Задумайтесь, что вы пьете", – так подписано фото, размещенное на странице сообщества "ПОХ – Позняки Осокорки Харьковский" в Facebook.

Напомним, на Позняках в одном из дворов между улицами Ахматовой и Княжий Затон, недалеко от Бориспольской трассы и ветки подземки, в старом доме с 1947 года живет большая семья. Они копают огород, держат коз, свиней, гусей, кроликов и кур. Все — как в настоящем крестьянском дворе.

Ранее мы писали о супружеской паре, которая создала ферму европейского образца, где выращивают породистых коз и вручную делают сыры.