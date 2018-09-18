В американском Сиэтле проходит большое козье переселение

Сегодня, 12:49

Животных в трубках и масках вертолетами перевозят на новое пастбище


В американском Сиэтле проходит большое козье переселение. Животных в трубках и масках вертолетами перевозят на новое пастбище. Горных коз отлавливают в национальном парке Олимпик. Их здесь развелось так много, что они стали нападать на туристов. Поэтому почти четыре сотни рогатых везут на север штата Вашингтон в парк Норт-Каскейдс на границе с Канадой.

Ранее в Киеве на улице Урловской (Позняки) местные жители сфотографировали трех коз, которые искали пищу в открытом мусорном баке.

"Любителям козьего молочка с Урловской. Лето прошло, зелень пропала... Задумайтесь, что вы пьете", – так подписано фото, размещенное на странице сообщества "ПОХ – Позняки Осокорки Харьковский" в Facebook.

Напомним, на Позняках в одном из дворов между улицами Ахматовой и Княжий Затон, недалеко от Бориспольской трассы и ветки подземки, в старом доме с 1947 года живет большая семья. Они копают огород, держат коз, свиней, гусей, кроликов и кур. Все — как в настоящем крестьянском дворе.

Ранее мы писали о супружеской паре, которая создала ферму европейского образца, где выращивают породистых коз и вручную делают сыры.
видео, козел, коза, козы, национальный парк
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Фото: Википедия

Оккупанты в Крыму захватывают заповедники, чтобы построить дачу Путина - эколог

5 Сентября, 11:22

Эксперты назвали причину передачи российским федеральным органам охраняемых территорий оккупированного полуострова

Другие страны

Видеошок: полтора десятка львов вышли на дорогу и шокировали туристов

29 Августа, 05:58

Посетителям парка впервые удалось увидеть и снять на дороге столь многочисленный прайд
Загрузка...

Бизнес

"Не хочу травить людей, это принципиально": истории успеха украинских фермеров

27 Августа, 08:20

Герой нашего материала Андрей Дундий - сторонник производства чистейших органических продуктов

Одесса

Фото: wikipedia.org

В Одесской области строят остров для пеликанов: опубликованы фото

14 Августа, 11:39

В Национальном парке "Тузловские лиманы" гнездятся кудрявые и розовые пеликаны

Одесса

Фото: Facebook

В сети появилась трогательная история о лисенке, которого выкупили у живодеров

29 Июня, 03:03

Животное собирались пустить на притравку охотничьих собак

Афиша

Кадр из фильма "Пляж"

Куда поехать в отпуск: лучшие фильмы, снятые на самых знаменитых островах и курортах

23 Июня, 09:20

Существует множество красочных мест, которые просто не могли не показать в кино
Загрузка...