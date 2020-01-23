В американском Сиэтле произошла стрельба: есть погибшие

/ Фото: NBC News

Неизвестный открыл стрельбу в центральном районе американского города Сиэтл (штат Вашингтон), один человек убит, пятеро получили ранения. Об этом сообщается в Twitter полицейского управления города.

Как уточнили стражи порядка, подозреваемому удалось сбежать с места происшествия. В настоящее время его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

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По сведениям телеканала NBC, стрельба была открыта в месте, популярном среди туристов. По предварительным данным, у подозреваемого не было сообщников. Пятеро пострадавших в возрасте от 9 лет до 55 лет были госпитализированы. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в школе в американском Хьюстоне в штате Техас погиб старшеклассник. Парню оказали медицинскую помощь на месте происшествия, однако спасти его жизнь не удалось.

Видео: https://www.youtube.com/channel/KHOU 11

Напомним, недавно на базе ВМС США Перл-Харбор произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Огонь открыл мужчина, который служил в ВМС. После содеянного он застрелился.

А 3 августа 2019 года в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. На следующий день стрельбу устроили в центре Дейтона, были убиты девять человек.

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