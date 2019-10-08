В американской администрации уверяют, что уход военных США с северо-востока Сирии не означает вывода войск

Американские военнослужащие будут перемещены в другой район Сирии, а не за ее пределы

Фото: U.S. Army Europe/Facebook

Уход американских военных из зоны турецкой операции на северо-востоке Сирии не означает, что США начали вывод своих войск из этой страны. Об этом заявил в ходе брифинга представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Вывод от 50 до 100 американских военных не является началом официального вывода войск из Сирии", — сказал он. По его словам, в Вашингтоне стремятся к скорейшему возвращению американских военных на родину, однако "сейчас не время для подобных действий". Представитель администрации пояснил, что американские военнослужащие будут перемещены в другой район Сирии, а не за ее пределы: "Сейчас мы перемещаем 50 военных в пределах Сирии".

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При этом он подчеркнул, что Вашингтон не поддерживает операцию Турции. "Мы ясно дали понять, что мы не поддерживаем какую-либо турецкую операцию в Северной Сирии", — сказал он.

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Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выходных заявил о готовности к началу операции на севере Сирии силами сухопутных и воздушных подразделений. После этого состоялись телефонные переговоры президентов США и Турции, в ходе которых стороны обсудили процесс создания зоны безопасности на севере Сирии, к востоку от Евфрата, и договорились встретиться в Вашингтоне в ноябре.

подразделения ВС США начали покидать северные районы Сирии, – территории, на которых Турция анонсировала начало в ближайшие дни военной операции. Президент США Дональд Трамп объяснил это тем, что пришло время американским военным "выйти из бесконечных войн" в Сирии и вернуться домой. Позднее президент Турции сообщил, что, – территории, на которых Турция анонсировала начало в ближайшие дни военной операции. Президент США Дональд Трамп объяснил это тем, что пришло время американским военным "выйти из бесконечных войн" в Сирии и вернуться домой.

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