В американской разведке убеждены, что Россия пыталась обмануть мир фиктивной ракетой

Американское разведсообщество полагает, что представленная Россией ракета не является 9М729

Фото: Getty Images

В американской разведке убеждены, что Россия пыталась обмануть мир фиктивной ракетой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/82c/2d1/5c482c2d12cea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/82c/2d1/5c482c2d12cea.jpg 2019-02-18T20:35:00+02:00 США Американское разведсообщество полагает, что представленная Россией ракета не является 9М729

МИД и Минобороны РФ на совместном брифинге 23 января якобы не представили сопутствующее оборудование к 9М729 и саму крылатую ракету, которая, по версии американской стороны, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). К такому выводу пришли Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Национальное агентство геопространственной разведки (НАГР) США, сообщил в понедельник портал "Дейли бист" со ссылкой на источники, знакомые с засекреченными данными.

Американское разведсообщество полагает, что представленная Россией ракета не является 9М729. Кроме того, считают в разведке, продемонстрированные на брифинге в Москве, в котором американская сторона не участвовала, самоходная пусковая установка, транспортно-пусковой контейнер и сопутствующая документация не относятся к крылатой ракете, которая, по мнению Вашингтона, не соответствует ДРСМД. По версии ЦРУ и НАГР, Россия на пресс-конференции "не представила обоснований, подтверждающих заявления" о том, что она не нарушает ДРСМД, сообщил портал.

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Представители этих разведведомств полагают, что контейнер для 9М729 должен быть больше того, что был продемонстрирован, а данная крылатая ракета использует совершенно другую пусковую установку. ЦРУ и НАГР в очередной раз повторили позицию американской стороны, согласно которой Россия проводила испытания 9М729 на дальность более 500 км. Так, ее максимальная дальность, по версии разведведомств, в ходе испытаний составила 2070 км со стационарной пусковой установки. Они считают, что 9М729 — это наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатыми ракетами большой дальности.

Ранее по итогам российско-американских переговоров по ДРСМД замгоссекретаря США Андреа Томпсон сообщила, что Россия не была готова объяснить, как планирует вернуться к полному и проверяемому выполнению соглашения.

Между тем, США продолжают поддерживать диалог с Россией по контролю над вооружениями.

Договор о сокращении ракет средней и малой дальности был подписан США и СССР в 1987 году, предусматривает отказ от производства, испытаний и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

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