В американской школе снова произошла стрельба: нападавший задержан

В результате инцидента в штате Индиана пострадали как минимум два человека

В США в одной из средних школ города Ноблсвилл (штат Индиана) произошел инцидент со стрельбой. Молодой человек, личность которого пока не раскрывается, открыл огонь из винтовки в коридоре учебного заведения.

Местные СМИ утверждают, что как минимум два человека получили ранения, оба они были доставлены в местную больницу.

Стрелка задержала полиция, мотивы его поступка выясняются.

Напомним, ранее 17-летний школьник Димитриос Пагуртис устроил стрельбу в школе города Санта-Фе, в штате Техас, в результате которой погибли 10 человек.

Позже стало известно, что подросток намеревался после нападения покончить с собой. Соответствующие записи были найдены на компьютере и мобильном телефоне парня. Однако после атаки нападающий заявил, что не имел смелости совершить самоубийство, как планировал ранее.

22 апреля прогремели выстрелы в ресторане Waffle House в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси. В результате погибли четыре человека. По данным полиции, злоумышленник во время стрельбы был обнажен.

А 2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, они не были студентами. Подозреваемый – 19-летний Джеймс Эрик Дэвис-младший.