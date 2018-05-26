В американскую школу приполз беременный аллигатор: опубликовано видео

В американском штате Флорида рядом со школой поймали беременную самку аллигатора, а видео этого инцидента было опубликовано порталом UPI.

Происшествие случилось в округе Хилсборо утром 23 мая: администрация учебного заведения обнаружила пресмыкающееся в пожарном пруду в 30 метрах от остановки школьного автобуса и немедленно обратилась к спасателям.

Те прислали на место несколько лицензированных ловцов аллигаторов из природоохранного ведомства штата. Они поймали двухметровое беременное пресмыкающееся и выпустили неподалеку в другой водоем.

Напомним, ранее в США похититель вымогал деньги у родных жертвы, угрожая спустить на нее аллигатора. Инцидент произошел, когда 21-летний житель штата Коннектикут позвонил своей тете и рассказал, что его похитили и требуют за освобождение 800 долларов.

Ранее мы писали о том, как в США сняли на видео погоню гусей за аллигатором: очевидец запечатлел, как восемь птиц преследовали рептилию.

А ранее посетители Национального парка Крюгера в ЮАР сняли на видео бой между крокодилом и стадом бегемотов.