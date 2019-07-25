В Америке бизон подбросил в воздух девятилетнюю девочку

Девочка подошла поближе к эзотическому животному, чтобы получше его разглядеть

В Америке из-за желания снять интересное видео чуть не потеряли ребенка.

В национальном парке США бизон напал на девятилетнюю девочку.

Она подошла ближе к дикому животному, чтобы лучше разглядеть его.

В этот момент парнокопытное подбежал к ребенку и подбросило ее вверх. После этого, рассказывают очевидцы, бросился атаковать других посетителей группы, которых было около полусотни.

Работники национального парка эвакуировали туристов. Девочку госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает. Ребенок отделался незначительными ушибами и легким шоком.

Напомним, в прошлом году в американском городе Берлингтон в штате Северная Каролина сотрудница центра по содержанию животных стала жертвой нападения выбравшегося из вольера льва.

Мы также писали о случае в Тернопольской области, где лев напал на ребенка на территории одного из развлекательных комплексов.

А в Мексике носорог без причины набросился на авто и пытался поддеть его рогом. В машине находилась семья из нескольких человек. Инцидент произошел в сафари-парке мексиканского города Пуэбла. Водитель пытался уехать, но животное останавливало транспортное средство. Когда посетителям удалось рушить, носорог начал преследовать автомобиль.

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