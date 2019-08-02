В Америке самолет приземлился прямо на автостраду (видео) 2019-08-02T19:30:00+03:00 США Из-за сбоя в топливной системе пилот небольшого самолета решил экстренно приземлиться на шоссе

В американском штате Вашингтон небольшой самолет совершил вынужденную посадку на автомобильную трассу, повторив инцидент, который произошел на юге Калифорнии, где в прошлом году самолет тоже приземлился прямо на шоссе.

На этот раз инцидент случился 1 августа с легкомоторным самолетом KR2 недалеко от городка Такома. Посадка была удачной, поэтому водители отделались испугом, никто не пострадал.

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Впоследствии пилот рассказал о возникших в воздухе проблемах с топливной системой. Поэтому он выбрал участок шоссе, где было поменьше машин, и приземлился.

Полицейский, который оказался рядом, помог пилоту докатить самолет до ближайшей парковки.

Напомним, в прошлом месяце в Италии случился аналогичный инцидент. Но в этом случае для пилота ЧП закончилось фатально – самолет разбился, а штурман погиб.

Мы также писали, что в прошлом месяце у летевшего над США авиалайнером Delta Air Lines во время полета произошла авария: просто в небе у самолета сломался один из двигателей, из-за чего самолет совершил экстренную посадку, не долетев до конца рейса. В результате произошедшего никто не пострадал.

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