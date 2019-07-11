В Америке сыграли взрослую свадьбу: молодым больше 100 лет
Жених и невеста познакомились в доме престарелых, и с тех пор не расстаются друг с другом
Недавно старейшая американка, 114-летняя Амелия Мерфи, поделилась секретом своего долголетия, а два других долгожителя в Соединенных Штатах решили связать себя узами брака.
100-летний Джон Кук познакомился со своей будущей женой, Филлис в доме престарелых. Причем она оказалась на два года старше него. Пара часто проводила время вместе: в столовой, на прогулке, в саду.
А уже через год после знакомства Джон решил сделать предложение любимой, чтобы до конца жизни оставаться вместе.
Напомним, в прошлом году 100-летняя британка Нора Виткис вышла замуж за своего возлюбленного Малкольма Йейтса. Жених оказался младше ее на четверть века, Малькольму – 74 года.
Мы также писали о 107-летней жительнице Малайзии Вук Кундор, которая решила выйти замуж в 23-й раз - женщина пришла к выводу, что ее нынешний муж Мухаммад Муса, который моложе ее на 70 лет, в скором времени может оставить ее ради более молодой женщины. Они поженились в 2006 году - Муса был квартирантом Кундор. Тогда молодожены утверждали, что их любовь возникла из чувства взаимного уважения.
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