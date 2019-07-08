В Америке впервые запретили дискриминацию из-за причесок

Работодатели в Калифорнии часто заставляли темнокожих выравнивать свои пышные кудри

В американском штате Калифорния, где накануне произошло самое мощное за последние 20 лет землетрясение, запретили дискриминацию из-за прически. Такое решение в США приняли впервые.

Сенат штата поддержал право афроамериканцев на естественную форму волос. Ранее работодатели часто заставляли их выравнивать пышные кудри или собирать их вместе.

Кроме того, к афрокосичкам и дредам критически относились и во многих учебных заведениях.

Автором законодательной инициативы стала темнокожая сенатор-демократ Холли Митчелл из Лос-Анджелеса, которая также носит африканскую прическу.

Напомним, ранее американская ведущая ЭйДжей Уокер добилась права носить традиционную для своего народа прическу – афрокосы, за что она боролась почти 10 лет, неоднократно обращаясь к разным работодателям с просьбой разрешить ей сменить строгую прическу в офисном стиле. Таким образом, ведущая смогла поменять стиль впервые с 2009 года.

Мы также писали, что в конце прошлого года нападающий сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймар предстал с новой прической - один из самых дорогих футболистов в мире решил сделать себе дреды.

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