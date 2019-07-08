Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В Америке впервые запретили дискриминацию из-за причесок

8 июля, 04:36

Работодатели в Калифорнии часто заставляли темнокожих выравнивать свои пышные кудри


В американском штате Калифорния, где накануне произошло самое мощное за последние 20 лет землетрясение, запретили дискриминацию из-за прически. Такое решение в США приняли впервые.

Сенат штата поддержал право афроамериканцев на естественную форму волос. Ранее работодатели часто заставляли их выравнивать пышные кудри или собирать их вместе.

Кроме того, к афрокосичкам и дредам критически относились и во многих учебных заведениях.

Автором законодательной инициативы стала темнокожая сенатор-демократ Холли Митчелл из Лос-Анджелеса, которая также носит африканскую прическу.

Напомним, ранее американская ведущая ЭйДжей Уокер добилась права носить традиционную для своего народа прическу – афрокосы, за что она боролась почти 10 лет, неоднократно обращаясь к разным работодателям с просьбой разрешить ей сменить строгую прическу в офисном стиле. Таким образом, ведущая смогла поменять стиль впервые с 2009 года.

Мы также писали, что в конце прошлого года нападающий сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймар предстал с новой прической - один из самых дорогих футболистов в мире решил сделать себе дреды.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег волосы, прическа, Калифорния, афроамериканцы, дискриминация

Вы сейчас просматриваете новость " В Америке впервые запретили дискриминацию из-за причесок". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Калифорнии произошла стрельба в боулинг-клубе, есть жертвы

5 января, 11:45

Количество жертв и пострадавших пока не сообщается

В Калифорнии локализовали самый разрушительный пожар в истории

26 ноября 2018, 14:23

Пламенем были уничтожены более 14 тыс. домов и 62 тыс. гектаров земли, а также унесены жизни 88 человек

В Калифорнии отменяют смертную казнь: президент Трамп против

13 марта, 15:26

Президент признался, что не в восторге от решения губернатора Гэвина Ньюсома ввести мораторий на смертельную инъекцию

На Калифорнию обрушился страшный шторм

9 марта, 18:47

Новый метеорологический рекорд был зафиксирован в Калифорнии

Природная аномалия в Калифорнии: горы укрыл ковер из цветов

1 марта, 04:15

Все близлежащие склоны и поля у города Лейк Эльсинор оказались покрытыми цветущими маками

Впервые за 30 лет: город в Калифорнии засыпало мощным градом

21 мая, 11:51

Из-за непогоды дороги городка Стоктон превратились в настоящие ледяные реки

10 причин почему жить одному — здорово

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской

Фантастические твари Днепра: какие животные живут в нашей области

Самолеты «Руслан» российской компании арестованы судом Украины

Египетские женщины лидируют в мире по избиванию мужей, - ООН

Как заработать, не напрягаясь: 8 идей для быстрого заработка

Команда Тимошенко: кто вошел в первую пятерку Батькивщины

Туристы рассказали правду об отдыхе в Кирилловке (видео)

Очередное повышение цен на коммуналку: сколько заплатим

Российские спортсмены, которые сменили гражданство

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Вчера, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

6 июля, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

6 июля, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

5 июля, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

«Обнять и плакать»: Леся Никитюк показала свое лицо без макияжа

Не собиралась искать дочь: жуткие факты о матери убитой девочки

Почему Супрун выехала из Украины после инаугурации Зеленского
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь